親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。

遠航延遲發薪！上千名員工沒飯吃 這家公司有意投資

陸駐英大使：禁華為將使英國在技術革命中落後

2020-01-06 15:57聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國大陸駐英國大使劉曉明5日在英國主流大報《星期日電訊報》發表署名文章，強調禁止華為將損害英國自身國際形象，打擊外國投資者對英國未來的信心，也將使英國在新一輪技術革命中落後。

據新華網報導，劉曉明在文章中說，個別國家極力兜售所謂「華為威脅論」，散布「科技冷戰」陰雲，試圖給全球電信行業築起「隔離牆」，這些言行十分危險。

劉曉明說，關於華為的安全性，公道自在人心。在英國，華為自2010年以來主動斥資建立「網路安全評估中心」並持續運營至今，由英方專業人員對華為產品進行評估。英方的結論是，華為產品風險可控。

劉曉明強調，關於華為對中英合作的貢獻，事實勝於雄辯。華為落戶英國近20年，對英國經濟社會和電信業發展做出巨大貢獻，是中英合作共贏的典範。

數據顯示，從2012年至2017年，華為在英採購和投資20億英鎊，支撐當地就業2.6萬個。2018年初，華為承諾其後5年在英追加投入30億英鎊。劉曉明認為，這是在「脫歐」背景下對英國未來發展投下的「信任票」。

他強調，關於「禁止華為」的後果，無疑是開歷史倒車。「放棄與華為開展5G合作，無疑意味著逆潮流而動，帶來時間、成本和市場競爭力的巨大損失。」劉曉明說：「英國多家電信運營商明確表示，禁用華為設備，將使英5G網路建設延遲2至3年，更使英國在第四次工業革命浪潮中落在後面。」

劉曉明表示，英國素以開放包容著稱，禁止華為不僅將影響華為在英經營，對中英合作也將帶來消極影響。

中國大陸駐英國大使劉曉明稱，禁止華為將損害英國自身國際形象。（BBC資料照片）
中國大陸駐英國大使劉曉明稱，禁止華為將損害英國自身國際形象。（BBC資料照片）
分享

英國

延伸閱讀

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處...

金寶 奪華為網通大單

大陸駐英大使：有人以冷戰思維將中國崛起視為威...

中國駐英大使舌戰BBC：中國沒有監控、港府沒...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

評駱惠寧談話 陸獨立學者：反映北京對港以穩為基調

2020-01-06 14:17

劉鶴傳1月13日啟程 赴美簽首階段中美貿協

2020-01-06 09:56

香港中聯辦主任換人 此次任命有別以往？

2020-01-05 22:57

前中聯辦主任王志民 傳出任中央黨史和文獻研究院副院長

2020-01-05 20:04

中國海警編隊 今年首度巡航釣魚島海域

2020-01-05 16:24

駱惠寧任港中聯辦主任 前政協委員：北京向港人釋善意

2020-01-05 14:46

日媒：無論誰當選下屆美國總統 對中國都將更強硬

2020-01-05 14:30

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

港財政司長：輕言「攬炒」 毀掉上一輩人的努力

2020-01-05 11:12

駱惠寧掌港中聯辦 陸官微：香港喧鬧該停了

2020-01-05 10:15

華府處戒備狀態 陸使館提醒在美中國公民注意安全

2020-01-05 10:09

王毅與伊俄外長通電話：促美方勿濫用武力

2020-01-05 09:37

港遊客大減 海洋公園喊凍薪

2020-01-05 00:03

中國海警船2020年首度駛入釣魚台海域

2020-01-04 14:38

遊客大減 香港海洋公園凍薪、奢侈品關店

2020-01-04 10:57

香江風情／天清氣朗 港人心頭陰冷

2020-01-03 23:57

「求是」引習之言：民主是看領導能否依法更替

2020-01-03 23:51

銅鑼灣書店農曆年後重啟 林榮基盼成港人據點

2020-01-03 17:27

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

2020-01-06 10:39

客喊冷要求外送「取暖物」 機警外送員一看馬上報警

2020-01-06 11:14

陸經濟學家：老百姓已基本不存錢

2020-01-06 10:22

武漢市衛健委稱 不明原因病毒性肺炎並非SARS

2020-01-05 21:06

陸官方背景公眾號：香港的喧鬧 也該結束了

2020-01-06 00:37

濟南辦公大樓平移24米照常辦公 「讓路」建高速公路

2020-01-06 10:37

蘇州十全街仿古長廊突然塌陷 商戶住戶緊急撤離

2020-01-06 10:50

曾拍攝反送中 美籍攝影師遭香港拒絕入境

2020-01-05 17:37

香港示威者集結上水 抗議大陸「水貨客」

2020-01-05 17:48

兩歲男童誤吞19顆巴克球 致腸胃穿孔吐綠色苦水

2020-01-05 19:18

影／青海柴達木盆地現巨型土星環 場面震撼

2020-01-06 14:09

香港中聯辦換人 港媒：駱惠寧擅長「收拾殘局」

2020-01-06 09:40

防堵不明肺炎 有發燒和呼吸道症狀兩周內去過武漢即通報採檢

2020-01-05 18:12

前中聯辦主任王志民 傳出任中央黨史和文獻研究院副院長

2020-01-05 20:04

陸貨幣政策 轉向「靈活適度」

2020-01-05 23:25

美攝影師遭香港拒絕入境 曾拍攝過反送中運動

2020-01-06 13:30

港中聯辦主任駱惠寧首會媒體：港形勢令人揪心盼回正軌

2020-01-06 11:10

兩岸微流行／行李箱 自動跟主人走

2020-01-06 00:37

雲南整頓旅遊亂象 投訴減半營收破兆

2020-01-06 10:01

青海油田產量 去年飆新高

2020-01-06 00:25

武漢肺炎排除SARS 是否人傳人是觀察重點

2020-01-06 11:42

16宗武漢返香港不適個案 9歲男童求診後住院

2020-01-05 19:38

中國海警編隊 今年首度巡航釣魚島海域

2020-01-05 16:24

香港中聯辦主任換人 此次任命有別以往？

2020-01-05 22:57

手機被沒收 西安高中生殺死老師後逃逸

2020-01-05 21:45

劉鶴傳1月13日啟程 赴美簽首階段中美貿協

2020-01-06 09:56

武漢肺炎59例 世衛：不建議對大陸實施旅行或貿易限制

2020-01-06 14:07

北京瞭望／大陸逃得過中等收入陷阱？

2020-01-05 23:54

武漢不明病毒肺炎 陸方排除SARS

2020-01-06 00:02

中大生返港後不適 宿舍部分學生戴口罩

2020-01-06 10:46

香港中大證實 1學生自武漢返港後不適

2020-01-06 10:30

評駱惠寧談話 陸獨立學者：反映北京對港以穩為基調

2020-01-06 14:17

在浙台師 教學生「唱」學文言文

2020-01-06 00:28

陸人行：2020首要保持穩健貨幣政策

2020-01-05 17:05

陸西北五省區 打造旅遊「西引力」

2020-01-06 00:26

武漢肺炎 不排除動物染新病毒傳人

2020-01-06 14:50

大陸．資金．對策／台資銀行在大陸須留意的洩密風險

2020-01-05 23:49

特斯拉上海廠今年產量看15萬輛 和大可望吃補

2020-01-06 12:51

2020趨勢預測 版權將成陸文化產業重點

2020-01-06 00:25

官方扶持民眾愛打卡 北京去年增250家實體書店

2020-01-06 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top