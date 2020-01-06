劉鶴傳1月13日啟程 赴美簽首階段中美貿協

親北京的香港《南華早報》引述消息稱，中國貿易代表團準備在1月13日前往美國首都華盛頓，簽訂中美兩國首階段貿易協議。

香港信報財經網報導，這個由大陸國務院副總理劉鶴率領的中國貿易代表團，是在美國總統川普公開1月15日簽約的消息後，修改了原有行程安排，改為在1月13日啟程，然後簽訂協議後，16日回大陸。