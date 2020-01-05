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駱惠寧任港中聯辦主任 前政協委員：北京向港人釋善意

2020-01-05 14:46聯合報 記者羅印冲／即時報導

大陸全國政協前委員劉夢熊説，有地方主政經驗的駱惠寧，接替王志民出任中聯辦主任，做法類似80年代曾任江蘇省委書記的許家屯來港主政，對方當時有很多開明作風，糾正過往「一左二窄」的錯誤。

香港電台報導，劉夢熊分析，隨著駱惠寧到任，以往北京對香港強調堅持「一國」原則，沒有尊重「兩制」差異，將改為做到「兩者不可偏廢」。

他相信，北京沒有從港澳系統提升副主任接替王志民，反映北京希望撥亂反正，與錯誤政策和思維劃清界線，向港人釋出善意。

時事評論員劉銳紹估計，未來駱惠寧較多在經濟、民生，以及香港與大陸融合中多做功夫，以緩和香港内部矛盾，但這只是北京對港高壓政策的稍作平衡，屬於北京策略性調整。

駱惠寧被任命為香港中聯辦主任。（新華社資料照片）
駱惠寧被任命為香港中聯辦主任。（新華社資料照片）
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