駱惠寧任港中聯辦主任 前政協委員：北京向港人釋善意

大陸全國政協前委員劉夢熊説，有地方主政經驗的駱惠寧，接替王志民出任中聯辦主任，做法類似80年代曾任江蘇省委書記的許家屯來港主政，對方當時有很多開明作風，糾正過往「一左二窄」的錯誤。

據香港電台報導，劉夢熊分析，隨著駱惠寧到任，以往北京對香港強調堅持「一國」原則，沒有尊重「兩制」差異，將改為做到「兩者不可偏廢」。

他相信，北京沒有從港澳系統提升副主任接替王志民，反映北京希望撥亂反正，與錯誤政策和思維劃清界線，向港人釋出善意。