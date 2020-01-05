日媒：無論誰當選下屆美國總統 對中國都將更強硬

美國總統川普致力尋求連任，面對民主黨的挑戰似乎胸有成竹。美國兩黨雖然在多個議題上針鋒相對，不過在中國問題上可謂處於共同戰線，有專家認為，無論由誰當選下屆美國總統，對華立場都會比現在更強硬。

《日本經濟新聞》日前刊登美國克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣（Minxin Pei）的文章，他表示2020年大選的主戰場始終是醫療保健、稅務和移民等本地民生議題，不過共和、民主兩黨是否在對華問題上展示誰更強硬，肯定成為中國的憂慮。

香港01引述報導稱，對華問題其中一個重點是關係，即使川普成功與北京暫停貿易戰，這也可能為民主黨帶來口誅筆伐的機會，例如批評白宮引發貿易戰不但沒帶來有意義結果，更拖累美國經濟。他們同時也可以在香港反修例事件及新疆維吾爾族問題，攻擊川普對華立場搖擺不定。

在這個情況下，共和、民主兩黨都較為支持更強硬的策略，香港、新疆和台灣問題就成為他們的重點。裴敏欣指，華府或執行《2020年國防授權法案》修訂案的內容，包括成立美台網路安全部隊、雙方高級別軍官互訪、甚至是聯合實彈軍事演習等。裴敏欣稱，華府假如實施有關政策，肯定會觸動北京的神經，但亦同時考驗中國國家主席習近平能否阻止中美關係從競爭演變成失控。