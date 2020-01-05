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駱惠寧掌港中聯辦 陸官微：香港喧鬧該停了

2020-01-05 10:15聯合報 記者羅印冲／即時報導

大陸國務院任命駱惠寧為中聯辦主任，免去王志民的中聯辦主任職務。

有官方背景的大陸政論公眾號「牛彈琴」今刊文表示，駱惠寧此前曾擔任青海和山西兩省的省委書記，兩省前省委書記赴香港，這是在非常時期非常之地的非常之舉。

文章稱，關鍵時刻，中聯辦主任換人了。中聯辦非常重要，中聯辦主任相當關鍵。新主任駱惠寧日前剛剛就任第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，此前曾擔任青海和山西兩省的省委書記。

文章認為，兩省前省委書記赴香港，這一任命前所未有。

文章分析指出，第一，香港回歸後，還未曾有過地方省份一把手出任中聯辦主任的，尤其是曾擔任兩省省委書記赴香港就職，這樣的資歷，前所未有。

第二，駱惠寧出生於1954年，即使按正部級，也到退休之齡，這樣的年齡，仍讓他到香港，也是前所未有。

第三，去年12月28日，駱惠寧剛剛被任命為第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，一個星期後，又擔綱重要使命，這樣的時間點，也是前所未有。

文章並稱，不拘一格的用人之策，也應該是看到了駱惠寧豐富的工作經驗，尤其是地方工作經驗。他兩省「一把手」的資歷，更顯示出北京對當前香港事務的特別重視。香港的喧鬧，也確實該結束了。

2018年12月，香港特首林鄭月娥（右）在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。（...
2018年12月，香港特首林鄭月娥（右）在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。（港府新聞處）
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香港回歸

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