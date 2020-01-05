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華府處戒備狀態 陸使館提醒在美中國公民注意安全

2020-01-05 10:09聯合報 記者羅印冲／即時報導

中國大陸駐美大使館發出公告指出，近日，伊朗革命衛隊高階指揮官蘇萊馬尼在伊拉克巴格達機場遇襲死亡後，美國各地城市加強安全措施，首都華盛頓處於戒備狀態。

公告並指，中國大陸駐美國大使館建議和提醒在美中國公民密切關注當地安全形勢，提高警惕，注意安全防範，慎重考慮前往公眾場所。

公告說，如遇危險或突發情況，可撥打911報警。如需領事協助，可聯絡大陸外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心。

大陸使館提醒在美中國公民注意安全。（中國大陸駐美大使館網站截圖）
大陸使館提醒在美中國公民注意安全。（中國大陸駐美大使館網站截圖）
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