香港中聯辦主任換人 此次任命有別以往？

（德國之聲中文網）據新華社周六（1月4日）发布的消息，中國國務院免去王志民的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任職務，任命全國人大財政經濟委員會原副主任委員駱惠寧出任該職務。

公開資料顯示，駱惠寧於1954年10月出生，浙江義烏人，早年在安徽工作，2010年接任青海省省長，2013年3月出任青海省委書記。2016年6月轉赴山西任省委書記。2019年11月卸任山西省委書記後，於12月28日被任命為第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

香港工作特殊 任命"不同尋常"

在《北京青年報》看來，此次任命有三點不同尋常：第一，駱惠寧是歷任香港中聯辦主任中就職時年齡最大的，他出生於1954年，今年65歲；第二，駱惠寧是第一位從全國人大到香港中聯辦任職的；第三，駱惠寧是歷任香港中聯辦主任中唯一一位任前有過主政地方經驗的。

香港《明報》報道援引消息人士稱，駱惠寧在山西任職期間，有兩項工作獲中央肯定，一是處理貪污腐敗，二是處理經濟轉型。他早年來過香港。

對於駱惠寧以65歲之齡調任香港中聯辦，這名消息人士表示，雖然內地官員一般的退任年齡為65歲，但這只屬一般原則，中央對官員的任命主要看工作需要和人選是否適用，此次任命駱惠寧顯示香港的工作比較特殊。他在山西處理過特大腐敗案件，若處理不好對當地的发展等都有影響，而這工作獲中央肯定，相信他在處理香港復雜問題上會有把握。

王志民被免職 原因眾說紛紜

其實，中聯辦人事變動的消息一個多月前已經傳出。路透社於2019年11月26日援引多名北京及香港政府內部消息人士報道，北京對中聯辦在危機期間的表現很不滿意，正在考慮撤換主任王志民。其中一名消息人士稱，中聯辦因為誤判香港局勢而遭受批評，"中聯辦和香港富人以及內地在港精英階層交往，但是卻與普通民眾相隔絕，這種情況今後需要改變。"

對此報道，中國外交部駐港公署隨即指責路透社刊发"不實報道"，並敦促其"秉持真實、專業、負責任的態度，立刻停止傳播不實消息"。

如今，換人消息為真，但是換人原因尚不清楚。香港 01周六引述"來自北京最權威的消息"指出，這次調整"是因應近期香港情況的變化，委任更符合香港現實发展的官員擔當中聯辦的工作，所以對中聯辦主任人選進行調整。"報道又指，中央對"王志民同志的工作充分肯定，顯然沒有任何問責的意味。"

香港《明報》也引述接近中央政府的消息人士稱，這次屬正常人事調動，中央對王志民的評價很高，王志民不是因工作原因被免職，而是另有任命，因新的任命並非在國務院系統，因此稍後才會宣布，中央對其工作是認可的。

兩任截然不同

一般而言，北京中央政府與香港當局之間的溝通都是通過中聯辦進行。該機構直屬國務院，1997年香港主權移交後一直是北京在香港輻射影響力的樞紐。香港去年爆发反政府抗議以來，中聯辦的角色備受關注。

王志民於 2017 年 9 月出任中聯辦主任一職，至今任期僅兩年零三個月。據香港立場新聞報道，王志民的任期是香港中聯辦主任，甚至計及中聯辦前身新華社香港分社歷任領導中，任期最短的一人。

1957年4月生的福建仙游人王志民在上世紀九十年代曾擔任新華社香港分社辦公廳處長，有過多年在港工作的經驗。相比之下，駱惠寧從未擔任過與特區工作相關的職務。但是，他曾於2018年12月以山西任省委書記身份率領招商代表團訪問香港。在與工商界人士和企業負責人的交流中，經濟學博士駱惠寧指出，在祖國的開放中，香港一直有著非常重要的地位和作用，時至今日，香港仍然是一座"金礦"。

香港01就此報道稱，多位參與當時會談到的工商界人士說，山西省委書記率團來港招商引資，是近20年來第一次，此次懇談會別開生面，不是簡單開发布會，而是面對面對接交流；又指不是泛泛推介，而是有重點地推介合作產業和項目，體現了針對性、專業化和務實精神。

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