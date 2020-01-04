親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「我不喜歡她的態度」日女在唐吉訶德持刀砍傷陸女

陝西原書記趙正永 被開除黨籍立案調查　

2020-01-04 20:19聯合報 記者賴錦宏／即時報導

在落馬一年將近後，被指對中央陽奉陰違、違逆習近平指示的陝西省委原書記趙正永，4日被宣布開除中共黨籍，取消其待遇，同時進行立案審查調查。

據新華社，中共中紀委4日通報指出，趙正永是典型的「兩面人」、「兩面派」。指其「對黨中央決策部署思想上不重視、政治上不負責、工作上不認真，陽奉陰違、自行其是、敷衍塞責、應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織，對抗組織審查」。

通報還指趙正永大搞特權活動，培植個人勢力，搞團團夥夥，縱容親屬肆意插手幹部選拔任用工作；肆無忌憚聚錢斂財，收受禮品、禮金，濫權妄為，大搞權錢交易，在職務晉升、能源資源開發利用、企業經營、工程項目承攬等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物；道德敗壞，家風不正，對家人、親屬失管失教。

趙正永於去年1月15日落馬，被查前職務是中共全國人大內務司法委員會副主委。趙正永2001年6月開始在陝西做官，先後擔任陝西省委常委、省政法委書記、任陝西副省長、副書記、陝西代省長、省長。2012年12月18日，趙正永擔任陝西省委書記。直至2016年4月1日辭去陝西省十二屆人大常委會主任職務，前後在陝西省委任職將近十五年。

趙正永落馬後，中共官方用「可恥的政治兩面人、兩面派」給其定性，可見他問題的嚴重性。2019年1月16日，陝西省委召開常委會會議強調，深刻認識趙正永的兩面性、欺騙性，堅決與其劃清界限。

陝西秦嶺別墅案，是趙正永對中南海陽奉陰違，違逆中共總書記習近平指示的典型。秦嶺違建別墅始於2002年，自那時起秦嶺不斷出現違規建設的別墅項目。習近平曾先後6次就「秦嶺違建」做指示。直至2018年7月，秦嶺違建別墅整治才徹底拆除。

共查處秦嶺違建別墅1194棟，而此前趙正永上報的數據是202棟。接到習的指示後，趙沒有在省委常委會上傳達學習，也沒有專題研究，更沒即時拆掉違建。

此外，《財經》雜誌曾披露趙在陝西插手人事，趙正永主政陝西期間，有42名任期不滿3年的市縣黨政正職被拔擢崗位。有的幹部「火箭」式提拔、「點卯」式工作（打個招呼就走人），更有人畢業後10年經歷8個崗位，提拔至副廳級。

中共陝西省委原書記趙正永。（新華社）
中共陝西省委原書記趙正永。（新華社）
分享

秦嶺違建中共

延伸閱讀

前陝西省委書記趙正永被批兩面人 遭開除黨籍

中共前陝西省委書記遭開除黨籍 指其對黨不忠

聯合筆記／中日關係 蜜月期到下半年？

「求是」引習之言：民主是看領導能否依法更替

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

遊客大減 香港海洋公園凍薪、奢侈品關店

2020-01-04 10:57

香江風情／天清氣朗 港人心頭陰冷

2020-01-03 23:57

「求是」引習之言：民主是看領導能否依法更替

2020-01-03 23:51

銅鑼灣書店農曆年後重啟 林榮基盼成港人據點

2020-01-03 17:27

習近平再提 是不是民主看領導層能否有序更替

2020-01-03 14:24

陸學者稱 中共將在未來30年實現兩岸和平統一

2020-01-03 09:10

習五條周年 劉結一述成果

2020-01-03 00:01

「習五條」一周年 邱垂正：中共才是台海現狀的破壞者

2020-01-02 19:19

解放軍將領稱 美國會榨乾台灣 最後把台灣賣掉

2020-01-02 13:06

習近平公開心底話！首度曝光私人照 用意很深

2020-01-02 11:00

劉結一稱 將推動兩岸就和平發展達成制度性安排

2020-01-02 09:56

劉結一新年賀詞 籲海內外同胞「共同反台獨」

2020-01-02 00:17

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

香港專家指 武漢不明肺炎很可能已能人傳人

2020-01-04 11:42

外賣員趕時間送餐「筷子卡電梯」 超慘下場曝光

2020-01-04 16:03

通報44例 武漢不明病毒肺炎疫情擴大

2020-01-04 00:34

因應「武漢肺炎」 香港宣布啟動嚴重應變級別

2020-01-04 09:11

疾管署：武漢來台班機檢疫6人有上呼吸道症狀

2020-01-04 10:41

遊客大減 香港海洋公園凍薪、奢侈品關店

2020-01-04 10:57

香港中聯辦主任王志民遭撤換 駱惠寧赴港救火

2020-01-04 18:35

中國淡水魚之王 長江白鱘宣告滅絕

2020-01-03 23:50

中國運動員赴挪威訓練 要圖書館下架法輪功書籍

2020-01-04 13:31

陸國產特斯拉Model3 降至130萬

2020-01-03 23:52

中共前陝西省委書記遭開除黨籍 指其對黨不忠

2020-01-04 13:16

防武漢肺炎 香港要求公立醫院啟動「嚴重應變級別」

2020-01-04 15:35

香江風情／天清氣朗 港人心頭陰冷

2020-01-03 23:57

「求是」引習之言：民主是看領導能否依法更替

2020-01-03 23:51

網曝明星搭機資料 中國國航空服員停飛處分

2020-01-04 12:27

條碼支付互聯互通 跨大步

2020-01-04 01:39

中國海警船2020年首度駛入釣魚台海域

2020-01-04 14:38

武漢奇怪肺炎病例續增 專家作出不同分析

2020-01-04 16:18

科學家稱長江白鱘已滅絕 16年未現蹤影

2020-01-04 10:49

反送中／香港教局、教協隔空開火 2萬教師集會抗打壓

2020-01-04 13:15

富邦華一銀加入承銷地方債

2020-01-04 01:37

反送中／王志民被調職 駱惠寧接任港中聯辦主任

2020-01-04 19:22

武漢肺炎 香港應變級別升至「嚴重」

2020-01-04 13:22

穩定經濟成長基礎 中國提4舉措支持製造業

2020-01-04 14:39

「狗比男朋友重要！」 陸棋士柯潔再踩「地雷」

2020-01-04 16:53

胡華智靠無人機 打贏翻身仗

2020-01-04 01:36

香港遊客大減 海洋公園凍薪、鼓勵無薪假

2020-01-04 13:21

新疆上百維吾爾族墓地被夷平 千年墓園變停車場

2020-01-03 22:44

澳門4日起 加強各口岸入境車道人員檢疫

2020-01-04 16:20

衣破捨不得換 陸77歲教授慨捐3.5億

2020-01-04 15:10

王思聰辦慶生會 沒豪華遊艇還有美女

2020-01-04 16:49

武漢不明原因肺炎 疾管署：不排除新型冠狀病毒

2020-01-04 13:23

夏斌：穩經濟是當前大局 今年GDP有希望到6%

2020-01-04 20:43

房企千億軍團 增至36家

2020-01-04 01:36

華為前副總裁 寫人資傳奇

2020-01-04 01:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top