陝西原書記趙正永 被開除黨籍立案調查　

在落馬一年將近後，被指對中央陽奉陰違、違逆習近平指示的陝西省委原書記趙正永，4日被宣布開除中共黨籍，取消其待遇，同時進行立案審查調查。

據新華社，中共中紀委4日通報指出，趙正永是典型的「兩面人」、「兩面派」。指其「對黨中央決策部署思想上不重視、政治上不負責、工作上不認真，陽奉陰違、自行其是、敷衍塞責、應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織，對抗組織審查」。

通報還指趙正永大搞特權活動，培植個人勢力，搞團團夥夥，縱容親屬肆意插手幹部選拔任用工作；肆無忌憚聚錢斂財，收受禮品、禮金，濫權妄為，大搞權錢交易，在職務晉升、能源資源開發利用、企業經營、工程項目承攬等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物；道德敗壞，家風不正，對家人、親屬失管失教。

趙正永於去年1月15日落馬，被查前職務是中共全國人大內務司法委員會副主委。趙正永2001年6月開始在陝西做官，先後擔任陝西省委常委、省政法委書記、任陝西副省長、副書記、陝西代省長、省長。2012年12月18日，趙正永擔任陝西省委書記。直至2016年4月1日辭去陝西省十二屆人大常委會主任職務，前後在陝西省委任職將近十五年。

趙正永落馬後，中共官方用「可恥的政治兩面人、兩面派」給其定性，可見他問題的嚴重性。2019年1月16日，陝西省委召開常委會會議強調，深刻認識趙正永的兩面性、欺騙性，堅決與其劃清界限。

陝西秦嶺別墅案，是趙正永對中南海陽奉陰違，違逆中共總書記習近平指示的典型。秦嶺違建別墅始於2002年，自那時起秦嶺不斷出現違規建設的別墅項目。習近平曾先後6次就「秦嶺違建」做指示。直至2018年7月，秦嶺違建別墅整治才徹底拆除。

共查處秦嶺違建別墅1194棟，而此前趙正永上報的數據是202棟。接到習的指示後，趙沒有在省委常委會上傳達學習，也沒有專題研究，更沒即時拆掉違建。