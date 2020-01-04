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遊客大減 香港海洋公園凍薪、奢侈品關店

2020-01-04 10:57聯合報 記者林則宏／即時報導

據香港文匯報報導，香港知名的海洋公園宣布，因預期旅遊業景氣短期內難以回復，將取消今年薪資調整，並鼓勵員工申請無薪假或提前退休。LV也因銅鑼灣時代廣場拒絕降租，將關閉銅鑼灣時代廣場門店，為香港去年6月爆發反送中抗爭以來，LVMH首次收掉旗下在香港的門店。

海洋公園表示，去年7至12月入境香港的旅行團及自由行遊客人數按年大跌超過六成，凍薪將避免可能需要的裁員方案。與此同時，海洋公園還將嚴格控制營運成本及開支，包括節省能源、暫停非緊急及非必要職位招聘、鼓勵員工申請自願無薪假或提早退休等。

海洋公園表示，為感激員工在此一困難時期共體時艱及慶祝農曆新年，所有合資格的全職及兼職員工將可分別獲得港幣600元（約新台幣2,300元）及300元的年終獎金。

報導稱，LV目前在香港有八家門店，光是銅鑼灣就有兩家，分別位於利園商場及時代廣場。LVMH早前曾公布計劃2021年在香港國際機場開設第九家門店，但香港反送中抗爭持續已逾半年，銅鑼灣地區幾乎每個周末都有示威活動，使得當地零售業備受打擊。

LVMH首席財務長Jean-Jacques Guiony早前曾表示，去年8月和9月香港市場銷售額衰退了40%。

據統計，去年11月訪港旅客人次進一步減少，較去年同期大跌56%。目前香港整體失業率也從上半年的2.8%上升至3.2%，餐飲業失業率甚至達到6.2%，創近八年新高。

香港特區政府統計處3日公布，香港去年11月零售總銷貨值約港幣300億元，較去年同期下跌23.6%，雖比10月24.4%的跌幅略為收窄，且優於市場預期，但仍為歷來第二大跌幅，並為連續第十個月下滑。

文匯報指出，面對零售寒冬，近期香港不少零售、餐飲及旅遊業都要求業主降租。Prada也計劃今年關閉銅鑼灣羅素街約1.5萬方英呎的大型門店。莎莎國際則計劃未來一年關閉30家門店，六福珠寶也表示將減少抗爭較嚴重地區的門店。

相較於海洋公園的凍薪，香港迪士尼則宣布，本月1日起調整演藝人員薪資。星島日報稱，此次加薪幅度介於1.5%至4.0%。此外，香港迪士尼還將按員工表現，發放約0.6至1.6個月的年終獎金。

香港海洋公園去年12月11日公布2018/19財政年度業績報告，全年虧損港幣5....
香港海洋公園去年12月11日公布2018/19財政年度業績報告，全年虧損港幣5.573億元，較前一年度擴大1.36倍，並且是連續第四年虧損。（香港中通社）
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