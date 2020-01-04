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因應「武漢肺炎」 香港宣布啟動嚴重應變級別

2020-01-04 09:11聯合報 記者林則宏／即時報導

因應武漢已經出現至少44起不明原因病毒性肺炎感染病例，香港衛生署衛生防護中心4日宣布啟動應變計劃，並於即刻起將應變級別由「戒備」升至「嚴重」。

據香港電台與星島日報報導，香港衛生署衛生防護中心發言人表示，在嚴重應變級別下，目前武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案，可被視為一種「對公共衞生有重要性的新型傳染病」。

這是指目前尚不清楚能使人類致病的病原體所引致的任何傳染病，但由於其特性可能已經改變，故不論其是否具備在人與人之間有效傳播的能力，人類也會受到感染。這類疾病可能在國際間傳播，引發公共衛生緊急事件。

香港政府為應付「對公共衛生有重要性的新型傳染病」一旦爆發而擬定的準備和應變計畫分三個應變級別：戒備、嚴重及緊急，分別代表該新型傳染病影響香港的分級風險。

香港衛生署衛生防護中心發言人稱，目前有關疾病對香港市民健康即時影響屬於「中等」，港府會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，啟動或解除應變級別，並採取相應的防控措施。

武漢市衛生健康委員會3日公布的疫情最新情況，截至當日8時，共發現符合不明原因病毒性肺炎診斷患者44例，其中重症11例。目前病原鑒定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源工作仍在進行中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見的呼吸道疾病。

武漢市衛生健康委員會聲稱，截至目前為止，初步調查表明，未發現明顯人傳人證據，未發現有醫務人員感染。

因應湖北武漢已傳出多起不明原因肺炎病例，香港衞生防護中心3日起已於香港國際機場增...
因應湖北武漢已傳出多起不明原因肺炎病例，香港衞生防護中心3日起已於香港國際機場增設紅外線熱像儀，對於由武漢飛抵香港的旅客進行體溫監測。（香港中通社）
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香港傳染病

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