「求是」引習之言：民主是看領導能否依法更替

中共高層領導動態備受外界矚目。圖為去年十二月，習近平出席澳門政府歡迎晚宴併發表重要講話。 （新華社） 分享 facebook

進入二○二○年，中共高層領導人動向備受矚目，中共中央機關刊物「求是」雜誌最新一期文章重提大陸國家主席習近平二○一四年談話： 「評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替」，其意欲為何引發外界關注。

「求是」雜誌在日前出版的今年第一期中，刊登習近平去年十月卅一日在十九屆四中全會第二次全體會議上講話的主要部分。文章稱，習近平在談到「中國特色社會主義制度和國家治理體系具有多方面的顯著優勢」時表示，「看一個制度好不好、優越不優越，要從政治上、大的方面去評判和把握」。

習近平說，鄧小平一九八○年在「黨和國家領導制度的改革」中說過，「我們進行社會主義現代化建設，是要在經濟上趕上發達的資本主義國家，在政治上創造比資本主義國家的民主更高更切實的民主，並且造就比這些國家更多更優秀的人才」，「黨和國家的各種制度究竟好不好，完善不完善，必須用是否有利於實現這三條來檢驗」。

文章稱，習近平接著提到，二○一四年，他在慶祝全國人民代表大會成立六十周年大會上也說過：「評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替…」。但習近平在四中全會上並未就國家領導層有序更替議題做進一步闡述。

二○一八年三月第十三屆全國人民代表大會第一次會議修改憲法，將國家主席、國家副主席的兩屆任期制刪除。當時外界多解讀這是為習近平成為「終身主席」鋪平道路。不過在修憲前數日，人民日報三月一日分析文章強調，「這一修改，不意味著改變黨和國家領導幹部退休制，也不意味著領導幹部職務終身制。」

習近平是否會繼續連任（二○二三年第三任）一直備受各界高度關注。去年十月底，中共十九屆四中全會召開，有關是次會議是否將涉及習近平接班人等人事問題的傳言就甚囂塵上。但隨後發布的全會公報對於人事與接班問題仍是隻字未提。