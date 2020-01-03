習近平再提 是不是民主看領導層能否有序更替

2018年透過修憲取消任期限制的大陸國家主席習近平，早前再度提出，「評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替」，其意欲為何引發關注。

去年10月底，中共十九屆四中全會召開前，有關是次會議是否涉及習近平接班人問題的傳言就甚囂塵上。但中共隨後發布的全會公報對於人事與接班問題卻隻字未提。

不過，中共中央機關刊《求是》雜誌在2020年1月1日出版的今年第一期刊物中，登出習近平2019年10月31日在十九屆四中全會第二次全體會議上講話的主要部分，則是出現前述引人關注的談話內容。

對於這篇題為《堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化》的文章，新華社稱，這是習近平的重要文章。

根據《求是》雜誌刊登的內容，習近平當時在談到「中國特色社會主義制度和國家治理體系具有多方面的顯著優勢」時表示，「看一個制度好不好、優越不優越，要從政治上、大的方面去評判和把握」。

習近平說，鄧小平同志1980年在《黨和國家領導制度的改革》中說過，「我們進行社會主義現代化建設，是要在經濟上趕上發達的資本主義國家，在政治上創造比資本主義國家的民主更高更切實的民主，並且造就比這些國家更多更優秀的人才」，「黨和國家的各種制度究竟好不好，完善不完善，必須用是否有利於實現這三條來檢驗」。

習近平緊接著提到，「2014年，我在慶祝全國人民代表大會成立60周年大會上也說過：『評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督』。」

但習近平未對國家領導層有序更替再做進一步闡述。

習近平透過2018年3月舉行的中共第十三屆全國人民代表大會第一次會議，將中華人民共和國憲法第79條第三款「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆」，修改為「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同」。