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陸學者稱 中共將在未來30年實現兩岸和平統一

2020-01-03 09:10聯合報 記者林則宏／即時報導

針對中共解決台灣問題究竟有無時間表各界觀點不一，大陸全國台灣研究會執行副會長王升3日在人民日報海外版撰文稱，未來30年，大陸將逐一實現「兩個一百年」奮鬥目標，實現中華民族偉大復興的中國夢，以及實現兩岸和平統一。

「兩個一百年」 奮鬥目標是在1997年9月中共十五大首次被提出，亦即到2021年中共建黨100年時，要使國民經濟更加發展，各項制度更加完善；到2049年中共建政100年時，要基本實現現代化，建成富強民主文明的社會主義國家。

配合中共總書記習近平去年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上就兩岸關係發表重要講話一周年，王升3日於人民日報海外版發表題為「台灣問題必將隨著民族復興而終結」的文章。

王升表示，習近平去年講話提出「攜手推動民族復興，實現和平統一目標」，「使得解決台灣問題、實現國家完全統一，超越了解決上世紀40年代中國內戰遺留問題的層次，賦予了一百多年來中華民族由弱亂而走向復興的時代意義和歷史意義」。

文章稱，台灣問題的產生和演變是中華民族的歷史創傷。「日本殖民統治50年，美國挾制台灣70年，造成台灣社會中的一些人患上『斯德哥爾摩綜合症』，產生『挾洋自重』的心理，分離主義傾向越發嚴重，這是台灣問題遲遲不能解決的重要原因之一」。

王升稱，中共十九大擘畫了到本世紀中葉中國發展的宏偉藍圖。「未來30年，我們將逐一實現『兩個一百年』奮鬥目標，實現中華民族偉大復興的中國夢。未來30年，我們也將繼續推動兩岸關係和平發展，實現和平統一的目標」。

他表示，「未來30年，實現『兩個一百年』奮鬥目標和民族復興，需要推動兩岸關係和平發展，堅決遏制和反對『台獨』分裂活動，維護台海形勢和平穩定。同時，實現『兩個一百年』奮鬥目標和民族復興，本身就是在為完成國家完全統一積蓄力量、創造條件」。

王升指出，「隨著民族復興進程的推進，我們的綜合實力和國際影響力持續提升，在兩岸間大陸的戰略優勢繼續擴大，國際社會一個中國格局更為穩固，我們排除外部干擾的實力更強，引領兩岸關係的主導權更牢，促進統一的感召力更大，國家完全統一必將在民族復興的進程中實現」。

大陸全國台灣研究會執行副會長王升稱，台灣問題必將隨著中華民族復興而終結。（取自中...
大陸全國台灣研究會執行副會長王升稱，台灣問題必將隨著中華民族復興而終結。（取自中評社）
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