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「習五條」一周年 邱垂正：中共才是台海現狀的破壞者

2020-01-02 19:19聯合報 記者賴錦宏／即時報導

陸委會發言人邱垂正下午回應，中共提出「習五條」，一年來對台採取採取政軍極限施壓，...
陸委會發言人邱垂正下午回應，中共提出「習五條」，一年來對台採取採取政軍極限施壓，中共才是台海現狀的破壞者。記者賴錦宏／攝影
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今天是「習五條」一周年，中共國台辦主任劉結一發表談話重申「習五條」是對台政策的綱領性文件，陸委會發言人邱垂正下午回應，中共提出「習五條」，一年來對台採取採取政軍極限施壓，消滅中華民國主權及台灣的民主、自由的憲政體制。中共才是台海現狀的破壞者，也是區域穩定的最大威脅。

邱垂正表示，中共提出「習五條」，一年來對台採取採取政軍極限施壓，以拉打兩面手法，並拉攏我政治人物赴陸民主協商，壓縮台灣國際空間，其目的就是要消滅中華民國主權及台灣的民主、自由的憲政體制。

邱垂正表示，政府對於兩岸進行健康、正常的交流互動，向來是持正面的看待，我們尊重兩岸人民往來的權利，反觀中共面對台灣選舉的種種的政治考量，片面限縮兩岸的交流，限縮陸生來台、中斷陸客自由行，阻止大陸電影工作者來參加金馬獎，在在顯示中共阻撓兩岸交流的惡劣本質。

他強調，台灣人民已經明確拒絕一國兩制，中共必須認清與自覺我政府堅定捍衛中華民國主權以及自由民主的價值與制度。台灣將持續強化民主防衛機制，守護全民福祉跟國家安全。

對於大陸推進政治協商方面，中共推「習五條」後，中共多次操作政治人物赴陸，其中中共政協汪洋會見蕭前副總統，宣稱打造兩岸共同市場就是民主協商，卻遭到企業家峰會台灣方面理事會發表聲明稱，兩岸共同市場不涉及政治協商。

另外，汪也邀請郁慕明、洪秀柱、高金素梅座談，發表共同倡議，聲稱進行「民主協商」。宣傳台灣呼應習五條及兩岸共同協商對話所謂一國兩制、台灣方案這種統戰的假象，陸方推動所謂的民主協商，其實就是要實現一國兩制。

邱垂正表示，中共對台政策有其一貫性。陸委會研判北京當局當局未來將持續落實習五條，運用拉打兩手，推動中共所謂的民主協商，並強化統戰滲透。持續對我政軍威脅，陸委會將持續關注並審慎評估應處、捍衛國家主權及民主體制。

陸委會再度強調，依據兩岸條例，未經政府授權不得與中共洽簽涉及公權力事項及政治性的協議，更不能損害國家主權與安全。更有嚴謹的人民授權與國會監督，最近通過國家安全法，相關的法制逐步完備。他呼籲各界人士赴陸應該注意，要遵守台灣現行的法規，注意社會觀感共同來維護台灣的整體利益，恪守兩岸的交流規範，避免落入中共對台的統戰圈套。

針對中時報社論稱，因「反滲透法」的壓力太過沉重。中時跟旺報正在慎重考慮是否撤回常駐大陸的記者，並且暫停報導兩岸新聞，以避免同仁暴露於不確定的形式風險之中，同時向民進黨政府表達抗議。

邱垂正表示，反滲透法是針對境外敵對勢力滲透、干預的不法行為與規範，行為人必須要受到境外敵對勢力的指示、委託資助的滲透行為，加上具體五項不法行為，才會構成處罰的對象，並不會侵害或妨礙新聞自由的問題，請外界不要以訛傳訛，一再做錯誤的解讀。

中共邱垂正陸委會

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