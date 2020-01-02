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解放軍將領稱 美國會榨乾台灣 最後把台灣賣掉

2020-01-02 13:06聯合報 記者林則宏／即時報導

國軍事科學院首席專家、解放軍少將王衛星指出，從長遠看，中美應當會建立起相對穩定的新關係架構，其基本特徵應當是尊重對方核心利益、不打仗、不「脫鉤」、不逼迫世界「選邊站」。他認為，今後中美關係再建構、再平衡的過程中，也將是「台灣牌」效能逐步下降的過程。

王衛星現為大陸全國政協委員、海峽兩岸關係研究中心學術顧問，他在《中國評論》月刊1月號發表題為「中美博弈與台灣的選擇」的文章指出，在中美戰略博弈中，台灣在美國的戰略定位中永遠只是一顆棋子。因為台灣不具備做美國長期盟友的戰略分量。

王衛星稱，美國一般將其國家利益分為四類：生死攸關的利益、極端重要的利益、重要利益及次要利益，台灣最多是只屬「重要利益」。

文章表示，2005年10月20日，時任美國國防部長的倫斯斐訪問中國軍事科學院，大陸方面曾問他，「台灣在美國的戰略天平上放在第幾位？」倫斯斐說，「坦率地講，充其量放在第四位、第五位上。」

大陸方面則告訴倫斯斐，「我們相信，因為台灣不是美國的核心利益。但在中國的戰略天平上是第一位。」倫斯斐稱，「這個我也相信。」

王衛星表示，儘管中美關係正在發生歷史性、結構性變化，但迄今美國在打「台灣牌」方面還是有分寸的，支持民進黨當局是有限度的，明顯投鼠忌器。綜合來看，未來美國仍將維持「一個中國」政策相對穩定，不與中國大陸因台灣問題撕破臉。

王衛星稱，歷史上，美國每隔四、五十年都要經歷一次「戰略調整」。川普領導下的美國正處於2009年開始的歷史上的第五個「戰略相對收縮調整期」。具體來講，針對中國的日益崛起，美國企圖通過「利用台灣、控制日韓、經略關島」的戰略佈局，加快實施「穩踞前沿、經營二線、遏制中俄、確保霸權」圖謀。

王衛星認為，美國正在利用台灣和日本總體上再為其贏得30至40年戰略修復期，台灣和日本都是美國這個大棋盤中爭取時空精心布置的棋子，以便於她把主要精力投入在經營關島及第三島鏈，為下一輪擴張預做戰略準備。

他預期，從長遠看，中美應當會建立起相對穩定的新關係架構，其基本特徵應當是尊重對方核心利益、不打仗、不「脫鉤」、不逼迫世界「選邊站」。這其中的每一條都對主張「謀獨」的台灣當局不利。今後中美關係再建構、再平衡的過程，必然是中美涉台關係再調整、再平衡的過程，這個再平衡過程，亦將是「台灣牌」效能逐步下降的過程。

王衛星甚至形容，「美國會像果汁機一樣榨乾台灣，最後把台灣賣掉」。

他指出，一百多年來，美國已多次出現過先而利用、繼而拋棄庫爾德人的信棄義之舉。在美國人眼中，庫爾德人就是典型的棋子，美國為了自身戰略利益，可以隨意玩弄這顆棋子。究其原因，歸根結底就是庫爾德人的戰略分量不夠、「建國」條件不足，無法根本上撼動美國處理與有關國家關係的大算盤。「這一點與台灣問題何其相似」。

中國軍事科學院首席專家、解放軍少將王衛星。（取自中評網）
中國軍事科學院首席專家、解放軍少將王衛星。（取自中評網）
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