劉結一稱 將推動兩岸就和平發展達成制度性安排

中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一2日在人民日報海外版發表文章稱，大陸將「推動兩岸就和平發展達成制度性安排，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，扎實推動兩岸關係和平發展、堅定推進祖國和平統一進程」。

2019年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表題為《為實現民族偉大復興 推進祖國和平統一而共同奮鬥》的講話。劉結一表示，「這篇綱領性講話全面闡述在民族復興偉大征程中推進祖國和平統一的重大政策主張，具有劃時代意義，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。」

在習近平這篇談話發表一周年之際，劉結一2日在人民日報海外版發表題為《領航定向 堅定前行》的文章指出，「2019年是貫徹落實習近平總書記重要講話精神的開局之年」。

劉結一稱，「這一年，台海形勢複雜嚴峻，民進黨當局蓄意破壞兩岸關係，『台獨』勢力頻頻製造事端，外部勢力大打『台灣牌』，對台工作面臨諸多風險挑戰。」

「一年來，我們保持對『台獨』勢力的強大震懾，堅決打擊和遏制各種形式的『台獨』分裂活動。民進黨當局推行『去中國化』、歪曲『一國兩制』、升高兩岸對立、阻撓破壞兩岸交流合作等倒行逆施，在島內越來越不得人心。」

劉結一表示，2020年是大陸全面建成小康社會的收官之年，「我們將在實現第一個百年奮鬥目標基礎上，邁向全面建設社會主義現代化強國新征程。黨的十九屆四中全會將『堅持和完善一國兩制制度體系，推進祖國和平統一』確定為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這一全黨全國重大戰略任務的重要組成部分」。