台灣十大槍擊要犯逃陸 發展黑社會、擄人勒索被判死緩

桃園「小南門幫」幫主黃建偉，2018年6月因為涉嫌綁架勒索一名台商在珠海被捕。圖／刑事局 分享 facebook

台灣桃園「小南門幫」幫主黃建偉早年因殺人等案被台灣法院判處無期徒刑，後潛逃到大陸成為通緝犯。黃建偉其後在廣東再次組建黑社會，並犯下多項罪行，最終於2018年6月因為涉嫌綁架勒索一名台商在珠海被捕。

12月31日，大陸珠海市中級人民法院對黃建偉等6人入境發展黑社會組織案一審公開宣判，其中黃建偉被判處死刑，緩刑2年，並沒收個人全部財產，且限制減刑；其餘5名被告則被判處無期徒刑至1年7個月有期徒刑。

據悉，該案是近年來大陸廣東省首宗境外黑社會入境發展滲透案件。珠海法院稱，經審理查明，2008年起，為招攬非法追債業務，黃建偉在廣東省東莞市台商圈中宣稱自己是台灣「小南門幫」頭目，先後拉攏其餘被告加入該組織，採用暴力、暴力威脅、恐嚇等方式強行索取債務，獲取暴利。以黃男為首的黑社會組織在中山、東莞、珠海市等地多次實施綁架、非法拘禁等犯罪活動，並造成1人死亡。

法院認為，黃建偉作為境外黑社會組織人員，入境發展組織成員，以勒索財物為目的綁架並殺害他人、為索取債務非法拘禁他人，其行為分別構成入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

在台灣被列為首要通緝槍擊要犯

早前的報道稱，綽號「矮仔」的黃建偉行事作風異常兇殘，在2002年先後犯下桃園潑硫酸殺人案、槍擊立委、議員服務處等重案，當年遭法院判處無期徒刑後，潛逃到大陸消聲匿跡，曾被台灣列為首要通緝槍擊要犯之一。

據了解，有位60多歲的富商2018年4月間到廣東珠海旅遊，剛到旅館就被黃建偉的手下押走，黃建偉要求該名富商付新台幣5千萬元贖金才肯放人，經富商家屬和居間協調的友人討價還價，雙方以3千萬元成交，透過地下匯兌方式付贖金。黃建偉一方得手2千多萬後才肯把人質放走。

報道稱，富商遭拘禁近1周後獲釋返台，立即向刑事局報案，當時刑事局經過一番調查後，通知大陸公安逮捕黃建偉。警方當時曾提及，兩岸互動停擺，要將黃建偉引渡回台受審有困難，案件後來陷入膠著。

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文章授權轉載自《香港01》