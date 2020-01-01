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蔡英文再拒「一國兩制」 習近平重提「九二共識」

2020-01-01 18:40德國之聲 德國之聲

2020年的第一天，蔡英文總統上午發表新年談話。記者陳聖文、龔盈全／攝影
2020年的第一天，蔡英文總統上午發表新年談話。記者陳聖文、龔盈全／攝影
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總統蔡英文（Tsai Ing-wen）周三在新年講話中表示，台灣不會接受北京提出的「一國兩制」。

她說:「台灣人民不可能接受一國兩制。看到香港局勢不斷惡化，政府濫權證明一國兩制破產，也說明民主與威權無法同時存在一個國家。」

她也強調，「要警覺中國正全面滲透分化台灣社會，並建立民主防衛機制」。

針對前一天立法院通過的《反滲透法》，她重申正常的交流都不會受到影響。她說:「只要不是接受中國指示、委托或資助，來從事法律不許可的事，就不受《反滲透法》的規範。」她也表示，違法與否必須經過法院判決，試圖平息爭議。

不過中國政府方面強烈反對這項法律。目前為止，國台辦已重話抨擊，但未有實際的反制行為。

「一國兩制」放一邊「九二共識」放中間

中國國家主席習近平在新年講話中涉及兩岸關系的部分，並沒有提到「一國兩制」。他強調的是在新的2020年中繼續「堅持一個中國原則，在『九二共識』基礎上推動兩岸關系和平發展」。

習近平這樣的調整有跡可循。根據陸委會10月24日發布的民調，台灣民眾反對「一國兩制」的比例高達百分之89.3，比1月時的百分之75.4上升10多個百分點。

不過在台灣，現在連「九二共識」都有很大的爭議。蔡英文在新年講話提到:「中國利用九二共識，正在掏空中華民國。所以，我們必須更加堅定，捍衛國家主權」。

德國之聲日前專訪國民黨副總統參選人張善政有關「九二共識」的內容也引起熱議。許多網友表示，國民黨的「九二共識、一中各表」與中國當局「謀求統一的『九二共識』」互相矛盾。「沒有共識的『九二共識』」是否還是兩岸交流的「定海神針」引發台灣人民的熱烈討論。

夏立民/洪沙 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

九二共識一國兩制習近平反滲透法蔡英文

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