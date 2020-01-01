習近平最新文章 強調堅定中國特色社會主義制度自信

今（1）日出版的今年第1期《求是》雜誌發表中共總書記習近平的文章，習近平在文中強調，堅持和完善中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化，是關係黨和國家事業興旺發達、國家長治久安、人民幸福安康的重大問題。

新華社報導，習近平在這篇題為《堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化》的文章中指出，要堅定中國特色社會主義制度自信。制度優勢是一個國家的最大優勢，制度競爭是國家間最根本的競爭。制度穩則國家穩。中國特色社會主義制度和國家治理體系具有深厚的歷史底蘊，具有多方面的顯著優勢，具有豐富的實踐成果。

文章表示，中共全黨同志特別是各級領導幹部，任何時候任何情況下都要堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，真正做到「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」。

文章強調，貫徹落實中共十九屆四中全會全會精神，要抓好3件事。第一，毫不動搖堅持和鞏固中國特色社會主義制度。中國特色社會主義制度是一個嚴密完整的科學制度體系，起四梁八柱作用的是根本制度、基本制度、重要制度，其中具有統領地位的是黨的領導制度。黨的領導制度是中國大陸的根本領導制度。推進各方面制度建設、推動各項事業發展、加強和改進各方面工作，都必須堅持黨的領導，自覺貫徹黨總攬全域、協調各方的根本要求。

第二，與時俱進完善和發展中國特色社會主義制度和國家治理體系。制度更加成熟更加定型是一個動態過程，治理能力現代化也是一個動態過程，不可能一蹴而就，也不可能一勞永逸。必須突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系。