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習近平發表新年賀詞細數中國夢 未提台灣

2020-01-01 15:51世界日報 中國新聞組／北京1日電

習近平在新年賀詞中細數2019各項發展成就的中國夢，賀詞中只提香港未提台灣。 圖...
習近平在新年賀詞中細數2019各項發展成就的中國夢，賀詞中只提香港未提台灣。 圖／新華社
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新年前夕，中國國家主席習近平12月31日在北京發表2020年新年賀詞。習近平表示，2020年是具有里程碑意義的一年。中國將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。值得注意的是，習在新年賀詞中細數2019各項發展成就的中國夢，賀詞中只提香港未提台灣，不過在同天的政協茶會上，他表示要持續在「九二共識」基礎上，推動兩岸關係和平發展。

新華網報導，全國政協昨天在北京舉行新年茶話會，中共中央政治局七名常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及國家副主席王岐山都出席並觀看演出。

習近平在談論到兩岸關係方面時指出，要堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展。

內部施政上，習近平表示，2020年是全面建成小康社會和十三五規畫圓滿收官之年。實現第一個百年奮鬥目標使命光榮、責任重大。要全面深化改革開放，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，高質量打贏脫貧攻堅戰，確保經濟持續健康發展、社會大局穩定。

在打擊腐敗部分，他強調，這一年，在全黨開展不忘初心、牢記使命主題教育，堅定不移推進全面從嚴治黨，堅定不移整治四風，特別是形式主義、官僚主義，堅定不移深化反腐敗鬥爭。

中新社報導，在對外交流方面，習近平指出，要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，深化對外交流合作，積極推動一帶一路建設，為世界和平與發展的崇高事業作出新貢獻。習近平表示，「中國繼續張開雙臂擁抱世界，向世界展示了一個文明、開放、包容的中國」。習近平說，2019年中國建交國達到180個。

習近平表示，2019年，中國用汗水澆灌收穫，以實幹篤定前行。高品質發展平穩推進，國內生產總值預計將接近100兆人民幣、人均將邁上1萬美元。中國將有340個左右貧困縣摘帽、1000多萬人實現脫貧。

習近平：讓我們只爭朝夕 不負韶華

習近平最後指出，「讓我們只爭朝夕，不負韶華，共同迎接2020年的到來。」

章立凡：習近平新年賀詞「未反映真實面」

中國新聞組／北京1日電

中國國家主席領導人習近平除夕夜發表新年賀詞，形容2020年是中國的里程碑。但習近平沒有提到美中貿易戰、經濟環境惡化等現實，卻強調香港局勢牽動人心。那麼，2020對於中國究竟會是怎樣的一年？

自由亞洲電台報導，習近平在新年賀詞表示，他2019年在中國視察過的地方，都顯示出全國各地一片欣欣向榮。

習近平：「一年來，我去了不少地方，雄安新區畫卷徐徐鋪展，天津港蓬勃興盛，北京城市副中心生機勃發，內蒙古大草原壯美亮麗，河西走廊穿越千年、歷久彌新，九曲黃河天高水闊、雄渾安瀾，黃浦江兩岸物阜民豐、流光溢彩……祖國各地一派欣欣向榮的景象。」

報導引述獨立歷史學者章立凡指出，措辭親和的新年賀詞未能真實反映習近平的另一面。

章立凡說，「我覺得都是些拜年話，當然過年總不能總是殺氣騰騰。今天也播出了他在政協聯歡會的講話，那個講話又強調了鬥爭。內部講話和外部講話還是不太一樣，至少對他認為是自己人的和對世界和全國公眾的調子是有所不同。」

報導稱，對於習近平所說「2020年是里程碑」，章立凡表示：「我覺得，今年最有里程碑意義的就是中國在國際上空前的孤立。隨著美中貿易戰，中國的經濟正在下滑，在這些方面好像也有里程碑的意義。」

章立凡認為，這次新年講話他也是主要強調和諧穩定，安居樂業。香港反送中運動的影響已經擴展到台灣，讓台灣人更不信任一國兩制。顯然，習近平不希望香港的形勢朝著更加失控的方向發展。」

習近平在談論到兩岸關係方面時指出，要堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關...
習近平在談論到兩岸關係方面時指出，要堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展。 圖／新華社
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習近平九二共識一國兩制反送中中共

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