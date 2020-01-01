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再度解釋反滲透法 陸委會：台灣是法治國家

2020-01-01 14:09聯合報 記者李仲維/即時報導

立法院昨三讀通過「反滲透法」引發外界疑慮和抨擊，陸委會今（1）日表示，台灣是法治國家，對於疑似違法案件，行政機關只有函送的權責，個案是由司法機關做認定與判斷。

值得注意的是，陸委會在新聞參考資料中稱「台灣是法治國家」，而不是我國或中華民國。

陸委會表示，三讀通過的「反滲透法」是在最小必要範圍內，針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，而為違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉的不法行為予以處罰，補充現行政治獻金法、公民投票法、遊說法及選罷法等法律，有關「在地協力者」及相關罰則的規範不足，有助於強化民主防衛。

陸委會表示，如果主觀上對於滲透來源、滲透作為或不法行為並不具備認知，或者並沒有使其發生的意思，就不會受到處罰，更不會因為往來大陸或與「滲透來源」有所接觸，就構成犯罪。

陸委會強調，對於疑似違法案件，行政機關只有函送的權責，個案是由司法機關認定與判斷，台灣是法治國家，現行刑事訴訟法及相關法令，對於刑事案件的偵查與審判，以及當事人的權益保障，都有完整規定，相信司法機關會嚴謹調查證據，依法審判。

陸委會再次強調，「反滲透法」並非針對特定對象或身分，也不觸及一般兩岸交流。台商、台幹、台師、台生、陸配，正常的經商、工作、生活、就學、返鄉互動，都不會受到影響。只要不涉及接受境外敵對勢力的滲透而從事不法活動，都不會有問題，國人無須過度擔心。

陸委會強調，「反滲透法」並非針對特定對象或身分。聯合報系資料照片
陸委會強調，「反滲透法」並非針對特定對象或身分。聯合報系資料照片
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陸委會反滲透法司法

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