習近平新年喊話：真誠希望香港好 林鄭回顧影片：會為香港找出路

影片來源：YouTube

香港反送中抗爭持續超過半年，迄今仍未平息，國家主席習近平12月31日晚發表2020新年賀詞時向香港喊話，強調香港繁榮穩定也是祖國的期盼。特首林鄭月娥也發表影片表示，社會動盪持續超過半年，作為特首責無旁貸，會虛心聆聽，為社會找出路。

央視網報導，習近平在新年賀詞中表示，近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心。沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園。他強調，真誠希望香港好、香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。

習近平還說，前幾天他出席了澳門回歸20周年慶祝活動，他為澳門繁榮穩定感到欣慰。他說，澳門的成功實踐表明，一國兩制完全行得通、辦得到、得人心。

他表示，中國將堅定不移走和平發展道路，堅定不移維護世界和平、促進共同發展。願同世界各國人民攜起手來，積極共建一帶一路，推動構建人類命運共同體，為創造人類美好未來而不懈努力。

林鄭也發布回顧影片，她在影片中表示，2019年香港經歷前所未有的嚴峻挑戰，因反修例而引起的社會動盪持續超過半年，大家很想盡快走出困局，市民面對這個情況覺得痛心、焦慮、失望，甚至憤怒，她作為行政長官責無旁貸，會虛心聆聽，為社會尋找出路，過程中堅守一國兩制原則、維護法治的核心價值。

林鄭認為，香港人過往憑毅力和智慧，安然度過不少風浪，相信可以再一次克服困難、重建香港。她還表示，新的一年帶來新的希望，願社會早日復和、市民融洽相處、香港重新出發。

財政司司長陳茂波、勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆也一同參與拍攝短片。