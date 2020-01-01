張志軍：兩岸仍有挑戰 但中國必然統一

大陸海協會長張志軍今在「兩岸關係」雜誌發表新年賀詞，指出新的一年兩岸關係風險挑戰依然存在，險灘暗礁不可避免，但是沒有任何力量能夠阻止中國必須統一與必然統一的歷史大勢。

張志軍發表題為「風鵬正舉，共譜華章」的新年賀詞。他首先指出，2019年是中共建政70周年，也是大陸全面建設小康社會的關鍵之年。而2019年大陸國家主席習近平在元月二日的「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話，指明今後一個時期對台工作的基本絲路與行動指南。

張志軍說，一年來對台工作戰線認真貫徹落實習近平講話精神和北京對台大政方針，堅定捍衛一個中國原則，堅決反對台獨分裂活動，維護台海和平穩定；積極推動兩岸民主協商，廣泛聽取台灣各界意見，圍繞實現和平統一、共同致力民族復興達成多項共識。

他接著說，大陸率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，繼續頒布系列惠台利民政策措施，著力深化兩岸融合發展；擴大兩岸交流合作，密切兩岸同胞感情，促進兩岸同胞心靈契合。雖然台海形勢嚴峻複雜，但新時代兩岸關係之航船不畏風雨，破浪前行。