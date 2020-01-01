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劉結一發表新年賀詞 指台灣各界反對民進黨阻兩岸交流

2020-01-01 10:49聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

「反滲透法」於昨日三讀通過，大陸國台辦主任劉結一今日在2020年第一期的「兩岸關係」雜誌發表文章，總結2019年的大陸對台工作，並指出台灣各界人士堅決反對民進黨政府各種阻撓交流、煽動敵意的行徑，與海內外同胞一起共同反對台獨分裂。他說，兩岸交流合作、同胞攜手前行的大潮滾滾向前，極少數人企圖逆潮流而動，逆民心而為，是絕不能得逞的。

劉結一發表題為「攜手同心、砥礪前行」的新年賀詞。他在文中首先回顧去年元月二日大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表四十周年的講話，指出「這篇綱領性講話，深刻揭示了台灣前途命運與民族偉大復興的內在聯繫，深刻昭示了兩岸關係發展和祖國必然統一的歷史大勢，充分體現了對台灣同胞利益福祉的關心關懷，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。」

他接著表示，中共十九屆四中全會明確新時代堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進中國和平統一的目標任務。大陸堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，為台灣民眾排憂解難、謀利造福，推動兩岸關係沿著習近平重要講話指引的方向邁進。

劉結一在文中細數對台工作的措施，包含31條措施、26條措施，協助台商參與大陸重大發展戰略，以及舉辦的兩岸相關論壇。值得注意的是，劉結一提及，「我們與台灣各界人士分別舉行3場對話協商並發表共同倡議，達成共同反對台獨分裂、攜手推進祖國和平統一進程、實現民族復興等多項共識，兩岸有關政黨、界別代表性人士就兩岸關係和民族未來開展民主協商取得積極成效。」

劉結一表示，兩岸關係進入新的一年，走上和平發展道路，廣大台灣同胞就能充分享受紅利福祉。反之，如果極少數人繼續在兩岸之間製造對立和敵意，廣大台灣同胞的利益福祉就會嚴重受損。

大陸國台辦主任劉結一。圖/取自新華社
大陸國台辦主任劉結一。圖/取自新華社
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劉結一台獨

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