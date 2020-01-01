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反滲透法過關 親北京港媒：兩岸進入黑暗期

2020-01-01 10:06聯合報 記者羅印冲／即時報導

民進黨強推反滲透法2019年12月31日下午完成三讀立法，立場親北京的香港中評社發表社評指出，之前嚴詞抨擊的國民黨並沒有強勢動員抗議、杯葛，也沒強調執政後要推翻，僅表示將聲請釋憲。藍軍怕被抹紅不敢正面對決的心態，助長了綠營抗中氣勢，在藍綠對決中屈居下風。而反滲透法的上路也正式預告兩岸將進入黑暗期。

該社評說，民進黨在黨外時代反對戒嚴，許多民進黨菁英都曾為反抗刑法100條走上街頭，如今的反滲透法像執政者的血滴子，一旦射出，即使不是從事兩岸交流、兩岸經貿的人，也可能在不經意中被捲入有觸法之虞，更大力破壞兩岸關係，存心要切斷所有兩岸交流。

社評指出，民進黨在選前倉促推反滲透法，除了內部因素還有國際因素，要向美國交代，配合美國圍堵中國政策，法還沒上路，就已經風風火火在大肆動作，遑論是過幾天蔡英文總統公布之後便將施行。

社評說，國民黨所謂的釋憲除了緩不濟急，另有不利釋憲結果的結構性因素。自2019年10月起，大法官會議的15名大法官多達11人是蔡英文所提名，馬英九任內提名的剩下4人，在此結構下，凡涉意識形態的釋憲案都不利藍軍，想要靠釋憲解決反滲透法問題，根本是在作夢。

社評認為，反滲透法出鞘，兩岸關係陷入冰點，在違法最重會被關五年的壓力下，將引起巨大的寒蟬效應，這會比2016蔡政府上任之後的兩岸冰封還慘，兩岸交流接下來幾乎都要全停，凡涉及者都岌岌可危。

立法院趕在2019年12月31日完成「反滲透法」三讀，國民黨立委戴上黑色口罩，在...
立法院趕在2019年12月31日完成「反滲透法」三讀，國民黨立委戴上黑色口罩，在議場中央靜坐抗議。本報系資料照
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反滲透法釋憲民進黨

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