香港新年又爆衝突 示威者扔汽油彈 警催淚彈反制

香港有多批示威者於昨晚至元旦凌晨，分別於屯門、荃灣及旺角投擲汽油彈，警方施放催淚彈驅散。

據星島網報導，香港警方指控，今日凌晨時分，有示威者於旺角彌敦道投擲汽油彈，亦有人佔據彌敦道及山東街一帶。因應現場情況，警方已施放催淚煙驅散暴徒。

警方表示，昨晚約9時，數名蒙面示威者於屯門友愛邨近友愛輕鐵站向現場警車投擲5至6枚汽油彈。昨晚約10時30分，示威者向荃灣警署旁停車場投擲汽油彈，導致3輛私家車著火。