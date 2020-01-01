親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

恭喜！2020第一對 包小松和小13歲美女主播結婚了

查水表時代全面來臨？反滲透法過關 以後把你當匪諜辦？

香港新年又爆衝突 示威者扔汽油彈 警催淚彈反制

2020-01-01 09:38聯合報 記者羅印冲／即時報導

香港有多批示威者於昨晚至元旦凌晨，分別於屯門、荃灣及旺角投擲汽油彈，警方施放催淚彈驅散。

據星島網報導，香港警方指控，今日凌晨時分，有示威者於旺角彌敦道投擲汽油彈，亦有人佔據彌敦道及山東街一帶。因應現場情況，警方已施放催淚煙驅散暴徒。

警方表示，昨晚約9時，數名蒙面示威者於屯門友愛邨近友愛輕鐵站向現場警車投擲5至6枚汽油彈。昨晚約10時30分，示威者向荃灣警署旁停車場投擲汽油彈，導致3輛私家車著火。

警方並指，縱火不單危害公眾安全，亦是嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁。警方重申絕不姑息暴徒違法行為，必定嚴正執法。

香港有多批示威者於昨晚至元旦凌晨，分別於屯門、荃灣及旺角投擲汽油彈，警方施放催淚...
香港有多批示威者於昨晚至元旦凌晨，分別於屯門、荃灣及旺角投擲汽油彈，警方施放催淚彈驅散。取自路透
分享

香港停車場催淚彈

延伸閱讀

港民迎2020 警方旺角施放催淚彈驅散人群

不滿空襲 伊拉克人衝進美使館

伊拉克示威者衝進美使館縱火 美軍拿槍威脅

習近平新年賀詞向香港喊話：香港繁榮穩定是祖國...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

港民迎2020 警方旺角施放催淚彈驅散人群

2020-01-01 09:20

習近平新年茶話會：兩岸堅持一中

2020-01-01 00:35

中共地下原子彈燃料場復活！機密解禁…70％仍是謎

2020-01-01 10:00

2020年前瞻／兩岸僵局往哪走 美國是關鍵

2020-01-01 00:35

陸學者：習五點推統一進程

2020-01-01 00:35

大陸海協會長張志軍 到昆山走訪慰問台商台胞

2019-12-31 23:49

習近平：九二共識基礎上 推動兩岸和平發展

2019-12-31 20:31

學者被送進新疆再教育營 家屬：怎能如此對待無辜之人

2019-12-31 18:07

多次闖美軍基地手機拍照被捕 耿爽要中國人遵紀守法

2019-12-31 16:36

民調：84%港人不滿去年發展 27年來新低

2019-12-31 13:59

拍片總結2019年 林鄭：為社會尋找出路堅守一國兩制

2019-12-31 13:07

借2萬要還300萬？陸青年「校園貸」猖獗

2019-12-31 10:25

比山東艦更強？共軍003型航母戰力起飛 就看這招

2019-12-31 09:00

江蘇無錫書記黃欽、市長杜小剛 走馬上任

2019-12-31 02:05

「習五條」周年前夕涉台機構座談 稱陸續推統一進程

2019-12-31 00:55

1月10日兩岸加班機 上海回台增飛3班

2019-12-30 18:57

2019年離世名人【香港篇】姚莉 美聲絕響

2019-12-30 16:14

2019年離世名人【中國篇】李鵬 留下爭議

2019-12-30 16:12

曾被騙200萬 王立強前老闆控「他就是一個騙子」

2019-12-30 16:11

外媒報導新疆送兒童寄宿擬同化 環時批抹黑

2019-12-30 14:44

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39

提防中國 專家：美艦不能減

2019-12-30 13:20

比遼寧艦增5成 山東艦至少36架殲15

2019-12-30 13:20

中共二十大倒數 誰將是習近平的接班人？

2019-12-30 12:17

黨和國的命門？中共推密碼法強化極權監控

2019-12-30 12:06

陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19

中共換血 拔擢金融專家主政地方

2019-12-30 00:41

2020年前瞻／大陸「夢幻之年」 3大麻煩纏身

2019-12-30 00:41

陸媒：被王立強騙走200萬的當事人說 王就是個騙子

2019-12-29 16:35

中共駐美大使：台灣選舉是「中國台灣省地方選舉」

2019-12-29 16:03

卸任山西省委書記 駱惠寧任全國人大財經委副主委

2019-12-29 14:58

梁振英建議查帳香港電台 看看有無空間削減經費

2019-12-29 14:47

中國廢除收容教育制度 賣淫嫖娼仍違法

2019-12-29 14:44

美公布軍艦南海作業照片 解放軍艦「監視」入鏡

2019-12-29 14:43

入選全球重要人物 香港黃之鋒：繼續「燒光環」

2019-12-29 13:34

中共政治局捧習近平 首封人民領袖稱號

2019-12-29 11:46

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45
看更多

熱門文章

有這麼恨？兄妹大鬧靈堂 從棺材拖出父親遺體鞭屍

2019-12-31 16:50

武漢傳疑似肺炎、SARS疫情 疾管署向陸方查證中

2019-12-31 10:34

求「歐趴」啥事都能做？ 清大生拜楊冪原因曝光

2019-12-31 15:48

習近平：九二共識基礎上 推動兩岸和平發展

2019-12-31 20:31

影／中國武漢不明肺炎病例 即起直航入境啟動登機檢疫

2019-12-31 19:03

武漢爆「不明原因肺炎」陸中央趕赴坐鎮病患緊急隔離

2019-12-31 11:24

SARS消失17年 抗煞專家分析重現江湖的可能性

2019-12-31 22:04

武漢27例不明肺炎 疾管署：與過去SARS特徵較不符

2019-12-31 14:50

武漢出現不明原因肺炎 民眾憂SARS再度爆發

2019-12-31 10:58

陸媒獲官方證實非典肺炎 台商選前返鄉要自我防護

2019-12-31 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top