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大陸海協會長張志軍 到昆山走訪慰問台商台胞

2019-12-31 23:49聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

大陸海協會長張志軍一行，31日到昆山走訪昆山中學、淳華科技、慧聚廣場，慰問台商台胞。

中新社報導，張志軍一行首先到昆山中學，與在校台生進行交談，得知昆山一直以來十分關注台商子女教育問題，專門設立港澳台班，為參加全國港澳台聯考的台胞子女，提供優質的師資和教學團隊，將一批又一批在昆山台籍學生送入高等院校的大門，張志軍稱讚表示，昆山為台商子女提供良好的就學環境，為在昆山台胞紮根發展解決了後顧之憂。

淳華科技是一家以研發製造柔性印刷線路板為主的高新技術企業，有長駐台幹48人。張志軍詳細瞭解企業發展及員工生活工作情況，並向廣大台幹及員工送上新年祝福。

張志軍表示，2019年淳華科技取得了驕人的發展成績，希望在新的一年裡，企業能進一步堅定發展信心，為昆山經濟社會發展、促進兩岸交流合作作出更大貢獻。

隨後，張志軍來到昆山慧聚廣場，瞭解昆山致力打造台商大陸「精神家園」的成功經驗，希望昆山以慧聚廣場獲批國家級「海峽兩岸交流基地」為契機，以媽祖文化為橋樑，增進兩岸民眾文化認同。他還勉勵昆山繼續關心好在昆山台商台胞，為他們學習、工作、生活創造更好的環境。

周旭東簡要匯報昆山市對台工作及台資經濟發展情況，周旭東表示，昆山將牢固樹立「使用者思維、客戶體驗」，全面回應台商台胞實際需求，著力為台商台胞提供優質服務，進一步推進昆台融合發展。

包括江蘇省台辦副主任李衛華、昆山市委副書記兼市長周旭東等陪同走訪慰問。

大陸海協會長張志軍（左）到昆山慧聚廣場，瞭解昆山致力打造台商大陸「精神家園」的成...
大陸海協會長張志軍（左）到昆山慧聚廣場，瞭解昆山致力打造台商大陸「精神家園」的成功經驗。圖／中新社
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大陸海協會長張志軍一行，31日到昆山走訪昆山中學、淳華科技、慧聚廣場，慰問台商台...
大陸海協會長張志軍一行，31日到昆山走訪昆山中學、淳華科技、慧聚廣場，慰問台商台胞。圖／中新社
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台商張志軍

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