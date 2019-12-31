反送中／港警太子站外噴胡椒噴霧 拘捕多人

除夕夜香港持續有反送中活動，由網民友發起卅一日晚上在香港多個商場「除夕和你SHOP」，而防暴警察則在多區戒備。另有許多香港民眾在尖沙嘴、天水圍、屯門舉行人鏈活動。

據星島網，今日為太子站831事件4個月。晚上7時許，一批人在太子站B1出口外聚集，並在場獻花。一批警員其後到場，移除太子站外的鮮花及香燭，引起在場人士不滿，並對防暴警察叫罵，雙方爆發衝突。警員其後在場制服多人，並出動胡椒噴霧驅散，又截查多名聚集的人。晚上7時半後，有警員在旺角警署內舉起藍旗警告。現時仍有不少人在場聚集，並高喊口號。

晚上近9時，警員在警署高位戒備，有警員手持長槍並指向在場人士，又以強光電筒照向人群。警方其後舉起橙旗警告，並要求在太子道西及彌敦道聚集的人士立即離開，否則將以橡膠子彈或布袋彈驅散，又指現場的記者正身處警方火網之中，引起在場人士不滿，並對警員叫罵。

另據香港電台報導，網上有人發起晚上在多區舉行人鏈活動，包括尖沙嘴、天水圍、屯門等。

在尖沙咀，大批市民站在彌敦道行人路，沿彌敦道一字排開。有市民身穿黑衣、帶上口罩，高喊「1月1，維園見」的口號。有人舉起「光復香港、時代革命」的旗幟，亦有人高舉5隻手指，象徵返送中五大訴求。

而在屯門，有香港市民在大會堂位置聚集，並在杯渡路及V CITY一帶默哀。