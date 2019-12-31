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習近平：九二共識基礎上 推動兩岸和平發展

2019-12-31 20:31聯合報 記者羅印冲／即時報導

大陸國家主席習近平今天在大陸全國政協新年茶話會上發表談話指出，要堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展。

據新華網，習近平在談論到港澳部分時指出，要繼續貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，維護香港、澳門長期繁榮穩定。

在兩岸關係方面，習近平說，要堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展。

此外，他表示，要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，深化對外交流合作，積極推動一帶一路建設，為世界和平與發展的崇高事業作出新貢獻。

大陸國家主席習近平今天在大陸全國政協新年茶話會上發表談話指出，要堅持一個中國原則...
大陸國家主席習近平今天在大陸全國政協新年茶話會上發表談話指出，要堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展。新華網
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習近平九二共識一帶一路

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