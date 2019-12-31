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民調：84%港人不滿去年發展 27年來新低

2019-12-31 13:59世界日報 香港新聞組╱香港31日電

民調顯示，84%港人不滿去年發展。 路透社
民調顯示，84%港人不滿去年發展。 路透社
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2019年即將過去，香港民意研究所30日發表最新一期「我們香港人滾動調查」及定期調查報告，結果顯示市民過去一年對香港整體發展不滿意率達84%，滿意率淨值為負75%，創1992年底相同調查開展以來新低。

另外，18%受訪者認為政府來年最首要處理的是政制問題，其次是警察相關問題，如成立獨立調查委員會，有14%。

香港01報導，民調顯示，有84%受訪市民不滿香港去年發展，滿意的只有9%，創1992年調查開展以來新低；對來年香港發展樂觀淨值為負36個百分點，亦創2008年底以來新低。

就政府來年最需要處理的問題，18%受訪者認為是政制問題，比例是15項需要處理問題中最高；警察相關問題占14%，亦有11%受訪者認為政府需回應民意，處理民間五大訴求。

4成人冀新區會促進民主

報導稱，香港民研亦發表「我們香港人滾動調查」，訪問1016名香港市民，了解他們對新一屆區議員的期望。調查顯示，43.9%受訪者寄望新一屆區議會集中精力促進民主，例如鼓勵居民參與；政策創新，例如推動社區經濟，占28.6%；跟進個案及提供娛樂分別占17.8%及5.7%。

本次調查於12月18至23日進行，以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1067名香港居民。

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