拍片總結2019年 林鄭：為社會尋找出路堅守一國兩制

香港特區行政長官林鄭月娥今（31）日發表短片，回顧過去一年工作和提出新年希望。她表示，社會動盪持續超過半年，作為特首責無旁貸，承諾會虛心聆聽，為社會找出路。

林鄭月娥表示，2019年香港經歷前所未有的嚴峻挑戰，因反修例而引起的社會動盪持續超過半年，大家很想盡快走出困局，市民面對這個情況覺得痛心、焦慮、失望，甚至憤怒。

林鄭月娥表示，作為行政長官責無旁貸，她會虛心聆聽，為社會尋找出路，過程中堅守一國兩制原則、維護法治的核心價值。她承認，要香港穩步前行，政府除了處理面前的困難，也要承認制度上的不足，以及社會多年來積聚的深層次矛盾。

林鄭月娥認為，香港人過往憑毅力和智慧，安然渡過不少風浪，相信可以再一次克服困難、重建香港。她還表示，新的一年帶來新的希望，願社會早日復和、市民融洽相處、香港重新出發。

財政司司長陳茂波、勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆也參與拍攝短片。

財政司司長陳茂波表示，過去一年香港面對内憂外患，經濟受到沉重打擊，不少企業經營困難、失業率上升，當局推出多輪支援措施，希望減輕經濟下行對中小企和市民的壓力。另外，當局在金融市場做了大量防禦工作，金融體系、聯繫匯率維持穩定，市場有秩序運作，他相信只要恢復社會秩序，大家齊心努力，定可跨過眼前困難、再創高峰。

運輸及房屋局局長陳帆説，當局在土地開拓、規劃和改變用途做了大量工作，以增加房屋供應，亦盡力壓縮基礎建設、公屋設計和建造時間，務求加快供應，但預計未來10年供求仍有落差，會繼續努力覓地建屋、增加公營房屋供應，並加強推動過渡性房屋，紓緩輪候公屋和居住環境惡劣家庭的困難。