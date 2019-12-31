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為通過反滲透法暖身？台灣人民共產黨近20人被捕

2019-12-31 09:30聯合報 記者李仲維/即時報導

反滲透法」草案今（31）日將在立法院本會期最後一天院會闖關，台灣人民共產黨主席林德旺表示，調查局高雄市調查處昨前往查抄該黨位在台南市新營區的黨部，還逮捕該黨黨員近20人，林德旺質疑，此舉是為了配合立院今天通過反滲透法。

人民政協報微信公眾號披露，林德旺人目前在雲南，他打電話向人民政協報控訴，昨天一早到下午3時，調查局高雄市調查處對位在台南新營的該黨黨部和部分黨員，進行大規模搜證和拘捕，理由是違反公職人員選舉罷免法。

林德旺表示，這已經是蔡政府趁他不在台灣的情況下，第二次迫害台灣人民共產黨，上一次是一個多月前，在民進黨立委王定宇壓力下，台南市政府趁他帶團赴大陸交流之際，強行將立於黨部門口的五星紅旗及升起基座拆除。

對於這次高雄市調查處趁他在大陸之際再次發難，林德旺認為，是為了配合民進黨立委按照蔡英文下達的指令，今天在立法院順利通過反滲透法三讀尋找「事實依據」。

林德旺說，昨被檢調搜查拘捕的包括台灣人民共產黨黨員郭文東、蔡宗哲、吳中仁、何武祥、王阿玉、張登輝、王耀堂、陳鴻揚、林詩雯等近20人。林德旺強調，他本人和台灣人民共產黨其他任何一個被調查的人，都沒有參與這次總統和立委選舉，哪來的公職人員違反選罷法？

林德旺表示，事實上，本次調查拘捕台灣人民共產黨的內容並非是違反選罷法，而是針對今年12月台灣人民共產黨組團參訪江西和今年9月初赴福建迎接媽祖來台的事。

林德旺說，這比蔣介石時期台灣的白色恐怖和反動獨裁統治還惡劣，這只不過是蔡英文想企圖在台灣人民共產黨與大陸交流上，尋找她希望存在的賣台證據，為反滲透法通過、為選舉造勢而已。

林德旺還認為，蔡政府還有分化、恫嚇台灣人民共產黨之意，讓他們以後不敢參與兩岸交流，他痛斥此舉太倡狂、太粗暴、太惡劣，蔡政府以莫須有罪名，對他和同黨人士進行迫害。

台灣人民共產黨主席林德旺越洋電話向陸媒訴冤。本報資料照片
台灣人民共產黨主席林德旺越洋電話向陸媒訴冤。本報資料照片
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林德旺共產黨反滲透法

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