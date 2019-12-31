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「習五條」周年前夕涉台機構座談 稱陸續推統一進程

2019-12-31 00:55聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

大陸全國台灣研究會在30日召開「紀念習近平總書記『1.2重要講話』發表一周年座談...
大陸全國台灣研究會在30日召開「紀念習近平總書記『1.2重要講話』發表一周年座談會」。圖/取自中國台灣網。
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中共中央總書記習近平在今年1月2日的「告台灣同胞書」發表40周年發表講話，並提出「習五條」。在「習五條」一周年前夕，大陸全國台灣研究會在30日召開「紀念習近平總書記『1.2重要講話』發表一周年座談會」。與會學者表示，隨著台灣大選臨近，兩岸關係又處於一個關鍵節點，但不管形勢如何變化，大陸將繼續以習近平「1.2重要講話」作為新時代對台工作的根本遵循和行動指南，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

據中國台灣網消息，大陸全國台灣研究會副會長汪毅夫、孫亞夫、李亞飛、海峽兩岸研究中心學術顧問王衛星、中國社會科學院台灣研究所所長楊明傑等參加座談。

大陸全國台灣研究會執行副會長王升首先表示，習近平在1月2日發表講話後，大陸全國台灣研究會組織了該會理事和專家學者認真學習講話精神，多次圍繞這一重要講話內容舉辦學術研討會，就民族復興與國家統一、探索「一國兩制臺灣方案」、深化兩岸融合發展等議題深入研討，收到了良好效果。

與會學者認為，習近平「1.2重要講話」發表一年來，大陸方面對台涉台部門深入學習貫徹講話精神，積極推動兩岸關係和平發展，特別是與台灣有代表性的團體和人士以「兩岸關係與民族復興」為主題舉辦三場座談會，在開展兩岸民主協商上做了有益的探索和嘗試，「在海內外產生熱烈反響」。

報導指出，大陸相關部委在惠台「31條措施」基礎上再推出「26條措施」，進一步擴大台商台胞在大陸的同等待遇，「台灣同胞投資保護法」也於近期修訂，為台資企業在大陸發展提供了更為有利的投資環境。該文指出，在1月2日講話精神指引下，兩岸融合發展不斷開拓前行。

學者們認為，當前，台海局勢錯綜複雜，民進黨政府利用香港反送中運動煽動兩岸對立，破壞和平發展局面，美國加大打「台灣牌」的力度，不斷發出錯誤信號，但大陸方面始終以「1.2重要講話」為指引，保持定力，不為所擾，使兩岸關係總體上保持穩定，民間交流往來繼續發展。

習近平民進黨台商

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