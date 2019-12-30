2019年離世名人【香港篇】姚莉 美聲絕響

姚莉，96歲，玫瑰傳唱留餘音。

《玫瑰玫瑰我愛你》原唱者姚莉，7月19日與世長辭，享壽96歲；她是上海灘時期知名女歌手之一，與周璇、白虹、白光、龔秋霞、李香蘭、吳鶯音等齊名，並稱為1940年代上海歌壇「七大歌后」。

姚莉為電影《天涯歌女》獻唱的插曲《玫瑰玫瑰我愛你》紅極一時，更被美國歌手法蘭基萊恩（Frankie Laine）翻唱英文版本的《Rose, Rose, I Love You》，姚莉的中文原版打進美國告示牌（Billboard）流行榜第三位，成為首位打入美國音樂流行榜的華人歌星。

姚莉1950年遷居香港，成為紅遍香港的歌后，有「銀嗓子」之稱。她生前接受媒體採訪時說，覺得人生圓滿，沒有任何遺憾。如今她離開了，帶走了舊上海的最後一抹樂壇風華，也為歌迷留下了數百首傳世之作。

李兆基，69歲，經典大惡人謝幕

號稱香港影壇的「四大惡人」之一的「基哥」李兆基，6月2日病逝，享年69歲。

李兆基曾有吸毒紀錄，改邪歸正後進入演藝圈，塑造多個經典反派形象，特別是與周星馳合作的《食神》、《喜劇之王》，讓人印象深刻。

李兆基外型凶狠，與何家駒、成奎安、黃光亮並稱香港影壇的「四大惡人」，但他的好友卻稱他為電影圈裡的「可愛的惡人」。

晚年的「基哥」生活潦倒，在鏡頭前早已沒了當年的江湖霸氣，但李兆基依然保持著開朗的狀態，他為人義氣又樂於助人，不少圈中藝人都很尊敬他。

張仲文，83歲，獲封最美麗動物

有「最美麗的動物」之稱的張仲文，2月15日在美國德州去世，享壽83歲。她除了外型豔麗、身段性感，外界熟知的三段婚姻配偶分別是華人、德國人與美國人，堪稱一代奇女子。

張仲文1954年加入台灣中影演員訓練班，1958年獲亞洲影業公司青睞，演出《三姊妹》，並在其中邊舞邊唱主題歌《叉燒包》，流傳至今。其後在《噴火女郎》中的冶艷形象深入人心，被傳媒冠以「肉彈」稱號。1963年正式加入邵氏，作品有電影《潘金蓮》。

張仲文的丰采，被比喻為有如好萊塢的愛娃嘉德納(Ava Gardner)和瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的化身，曾經受邀到美國登台演出，傳聞保鑣之一就是李小龍，還曾為她2分鐘擊倒6個手持匕首的歹徒，但真實性已不可考。

臧健和，73歲，街攤變50億王國

知名水餃「灣仔碼頭」品牌創辦人、水餃皇后臧健和2月8日逝世，享年73歲。她從路邊小攤創業發展為國際品牌，「水餃王國」版圖遍及中港美等地，每年銷售額超過60億港元，臧健和也成為身價50億港元的女強人，成為見證香港一代創業傳奇的女強人。

1977年，當年32歲的她帶著兩個年幼女兒，由中國前往泰國尋親途中，因為意外被迫停留在香港。為了糊口，自小愛吃水餃的臧健和自製了一輛木頭推車，在灣仔碼頭做小販擺賣水餃，漸漸將水餃事業發展為「灣仔碼頭」這個港人熟悉的品牌。

臧健和從小攤販賣到創立「灣仔碼頭」水餃品牌設廠包水餃，再到超市上架，到80年代中期「灣仔碼頭」已經成為香港家喻戶曉的冷凍水餃品牌，並進一步擴展到全球市場，在美國售賣中國菜醬料，將灣仔碼頭發展為價值50億港元的國際品牌。

臧健和40年如一日用心做出最好吃的水餃。她說過，水餃總令人想起團圓、溫暖、笑臉，而「中國餃子能和漢堡包、披薩一樣成為全世界的美食。」