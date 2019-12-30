親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

2019年離世名人【中國篇】李鵬 留下爭議

2019-12-30 16:12世界日報 中國新聞組／綜合報導

李鵬，91歲，六四鎮壓留惡名。

前國務院總理李鵬一生因「六四」鎮壓、三峽大壩和家族成員以權謀私等事件，成為爭議人物。

李鵬在「八九學運」期間被視為強硬派，堅決支持中共領導人鄧小平武力鎮壓學生的決定。因天安門鎮壓造成難以計數的傷亡，震驚世界，李因此得名「六四屠夫」。

「六四事件」後，李鵬力推中國最大水利工程——三峽大壩。該工程在強制拆遷、大規模移民安置上出現嚴重腐敗，並對生態環境和歷史文化造成巨大破壞。

李鵬自電力系統起家，任期內被認為是政績平平的「技術官僚」，但其當權期間，家人壟斷中國電力市場，被認為是典型權貴家族。

流沙河，88歲，正體字支持者

本名余勛坦的流沙河在1957年 「反右」運動中，其作品《草木篇》被毛澤東點名「有政治思想問題」，由此被打為右派，被抄家12次。1979年加入中國作家協會後才又重新開始發表作品。

流沙河最早將余光中介紹給大陸讀者，兩人後來成為好友。文革過後，又陸續介紹鄭愁予、弦、洛夫等台灣詩人到大陸。

流沙河也是正體字支持者。他的專欄文章《簡化字不講理》曾在金融時報中文網引發繁簡體爭論。流沙河直指簡體字的弊病在於傳統文化發生斷裂，主張恢復正體字，建議中國政府公文和法律文書應使用正體字。

李銳，101歲，敢言的自由派

曾任毛澤東秘書、中組部常務副部長的黨內自由派元老李銳，向來以「敢言」著稱。李銳曾在自由派雜誌《炎黃春秋》擔任顧問；生前主張中國實施民主憲政，並提出平反「六四事件」，也批評習近平取消國家主席任期限制的作法。

李銳曾說毛澤東「革命有功，執政有錯，文革有罪」。文革期間被關押在秦城監獄，文革結束後，李銳再次受到重用。其一生大起大落，所著《廬山會議實錄》、《大躍進親歷記》、《早年毛澤東》、《毛澤東晚年悲劇》等書，成為研究中共黨史重要著作。

王軍，78歲，最富有紅二代

王軍是前國家副主席、開國上將王震的二兒子，曾是中國巨型國企、世界500強企業之一的中信集團創始成員和第三任董事長，有「最富有的紅二代」稱號。不過在其掌舵期間，曾造成「中國國有資產最大的一次流失」爭議。

在「太子黨」圈中，王軍是個出名人物，他熱愛高爾夫球，擔任中信董事長期間建立、收購七家高爾夫球會。

葉選平，95歲，獲七常委花圈

葉選平是中共元老、開國元帥葉劍英的長子。葉選平1985年晉升為廣東省省長，成為改革開放初期廣東主要領導之一，為當地改革開放和現代化建設作出重要貢獻。他在廣東工作11年，被譽為「實幹家」。身為「太子黨」的他，告別式上出現中共七常委花圈，可見其在黨內地位。

王淑平，59歲，吹哨揭露血禍

王淑平1991年開始在河南周口地區下轄衛生局的血站工作。發現當地「賣血經濟」存在安全漏洞——愛滋病和肝炎病毒攜帶者賣血後，血站血液製品受汙染並大肆感染，她向衛生部報告該問題，但遭當地政府打壓。她「吹哨」揭露河南「血禍」的結果，換來被開除公職、與丈夫離婚、告別子女隻身來美國，從此再也沒有回過中國。

王淑平曾說，說實話付出了代價：工作沒了，婚姻破裂了，幸福消失了，但同時救了成千上萬人的命。

聶元梓，98歲，北大文革領袖

身為文革時期北京大學「造反派」領袖，聶元梓因貼了被毛澤東稱讚是「全國第一張馬列主義大字報」而聞名。然而，她在1976年毛澤東逝世前便已失勢，成了那個時代的政治犧牲品，她被監禁，被控迫害無辜官員、學者和學生，包括領導人鄧小平之子鄧樸方。但也有消息指出，聶元梓獲釋後曾化名王蘭做生意致富。

王國棟，88歲，繪製毛澤東像

畫師王國棟所繪製的毛澤東像1964年5月1日第一次懸掛在天安門城樓上，是主席像的第八個版本，該版本也一直沿用至今。王所畫的毛澤東像雖是油畫，卻具有濃郁民族特色，且不管站在畫像前哪個位置，都會感到被毛澤東的目光注視。除天安門城樓上的主席像，印刷版的彩色毛主席像、周總理像等，也都由他繪製。

彭江，69歲，多次演毛澤東

特型演員彭江以飾演毛澤東聞名。毛澤東的二女婿王景清（李訥的丈夫）曾評彭江：「台上演偉人，台下大好人」。彭江出生江西永修縣，18歲參軍，在部隊從事新聞宣傳工作，1983年轉業到《河北畫報》任副社長，後調任《中華英才》雜誌社。彭江也是新聞界有影響力人物。

毛澤東文革六四

延伸閱讀

毛澤東冥誕 中共官方對毛的宣傳隱然升溫

邱垂正：習近平權力集中 將陷入新毛澤東陷阱

喚醒沉睡近代中國的四位皇帝！孫逸仙、蔣介石、...

海報涉辱毛澤東 中國職籃廣廈隊吞史上最大罰單

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39

2019年離世名人【香港篇】姚莉 美聲絕響

2019-12-30 16:14

曾被騙200萬 王立強前老闆控「他就是一個騙子」

2019-12-30 16:11

外媒報導新疆送兒童寄宿擬同化 環時批抹黑

2019-12-30 14:44

提防中國 專家：美艦不能減

2019-12-30 13:20

比遼寧艦增5成 山東艦至少36架殲15

2019-12-30 13:20

中共二十大倒數 誰將是習近平的接班人？

2019-12-30 12:17

黨和國的命門？中共推密碼法強化極權監控

2019-12-30 12:06

陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19

中共換血 拔擢金融專家主政地方

2019-12-30 00:41

2020年前瞻／大陸「夢幻之年」 3大麻煩纏身

2019-12-30 00:41

陸媒：被王立強騙走200萬的當事人說 王就是個騙子

2019-12-29 16:35

中共駐美大使：台灣選舉是「中國台灣省地方選舉」

2019-12-29 16:03

卸任山西省委書記 駱惠寧任全國人大財經委副主委

2019-12-29 14:58

梁振英建議查帳香港電台 看看有無空間削減經費

2019-12-29 14:47

中國廢除收容教育制度 賣淫嫖娼仍違法

2019-12-29 14:44

美公布軍艦南海作業照片 解放軍艦「監視」入鏡

2019-12-29 14:43

入選全球重要人物 香港黃之鋒：繼續「燒光環」

2019-12-29 13:34

中共政治局捧習近平 首封人民領袖稱號

2019-12-29 11:46

中國打壓穆斯林 新疆近50萬孩童與家人分離

2019-12-29 06:57

陸狂造軍艦 今年下水噸位又世界第一

2019-12-28 23:44

審民法典草案 陸人大明年3月5日召開

2019-12-28 23:38

北京瞭望／北京耶誕熱 官方禁令擋不住

2019-12-28 23:38

獲選全球重要人物 黃之鋒：將讚賞化為遊說能量

2019-12-28 20:03

造軍艦像下水餃 大陸海軍今年下水噸位居世界之冠

2019-12-28 10:09

陸最高法院確認 微信、微博紀錄可作訴訟證據

2019-12-27 23:59

AIT前處長包道格：山東號未傳遞特別訊息

2019-12-27 23:49

山東艦穿台海 陸學者：宣示航權

2019-12-27 23:46

因應選後變局 陳明通：確保台灣主體性

2019-12-27 23:42

傳習近平不滿北京官方 中南海收回首都規劃權

2019-12-27 20:22

你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

2019-12-27 19:41

明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

2019-12-27 19:11

福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

2019-12-27 18:48

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

2019-12-30 10:17

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

月領18K女子嫌棄68K男友 理由曝光網勸：快放生

2019-12-30 14:46

2020年前瞻／大陸「夢幻之年」 3大麻煩纏身

2019-12-30 00:41

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

保健品老闆正分享長壽秘訣 突心肌梗塞倒地猝死

2019-12-30 10:03

中共駐港部隊周內連發重磅消息 釋放有能力掌控訊息

2019-12-30 11:17

台灣長老教會支援二百港人 許多學生有創傷症候群徵狀

2019-12-30 10:34

陸商務部：RCEP有望在明年11月正式簽署

2019-12-30 15:24

2020元旦 香港大遊行將登場

2019-12-30 00:41

8歲童坐電動車尾「遭貨車猛撞下體重創變形」 一粒睾丸飛甩失蹤

2019-12-30 16:08

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3年徒刑

2019-12-30 13:31

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top