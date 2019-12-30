2019年離世名人【中國篇】李鵬 留下爭議

李鵬，91歲，六四鎮壓留惡名。

前國務院總理李鵬一生因「六四」鎮壓、三峽大壩和家族成員以權謀私等事件，成為爭議人物。

李鵬在「八九學運」期間被視為強硬派，堅決支持中共領導人鄧小平武力鎮壓學生的決定。因天安門鎮壓造成難以計數的傷亡，震驚世界，李因此得名「六四屠夫」。

「六四事件」後，李鵬力推中國最大水利工程——三峽大壩。該工程在強制拆遷、大規模移民安置上出現嚴重腐敗，並對生態環境和歷史文化造成巨大破壞。

李鵬自電力系統起家，任期內被認為是政績平平的「技術官僚」，但其當權期間，家人壟斷中國電力市場，被認為是典型權貴家族。

流沙河，88歲，正體字支持者

本名余勛坦的流沙河在1957年 「反右」運動中，其作品《草木篇》被毛澤東點名「有政治思想問題」，由此被打為右派，被抄家12次。1979年加入中國作家協會後才又重新開始發表作品。

流沙河最早將余光中介紹給大陸讀者，兩人後來成為好友。文革過後，又陸續介紹鄭愁予、弦、洛夫等台灣詩人到大陸。

流沙河也是正體字支持者。他的專欄文章《簡化字不講理》曾在金融時報中文網引發繁簡體爭論。流沙河直指簡體字的弊病在於傳統文化發生斷裂，主張恢復正體字，建議中國政府公文和法律文書應使用正體字。

李銳，101歲，敢言的自由派

曾任毛澤東秘書、中組部常務副部長的黨內自由派元老李銳，向來以「敢言」著稱。李銳曾在自由派雜誌《炎黃春秋》擔任顧問；生前主張中國實施民主憲政，並提出平反「六四事件」，也批評習近平取消國家主席任期限制的作法。

李銳曾說毛澤東「革命有功，執政有錯，文革有罪」。文革期間被關押在秦城監獄，文革結束後，李銳再次受到重用。其一生大起大落，所著《廬山會議實錄》、《大躍進親歷記》、《早年毛澤東》、《毛澤東晚年悲劇》等書，成為研究中共黨史重要著作。

王軍，78歲，最富有紅二代

王軍是前國家副主席、開國上將王震的二兒子，曾是中國巨型國企、世界500強企業之一的中信集團創始成員和第三任董事長，有「最富有的紅二代」稱號。不過在其掌舵期間，曾造成「中國國有資產最大的一次流失」爭議。

在「太子黨」圈中，王軍是個出名人物，他熱愛高爾夫球，擔任中信董事長期間建立、收購七家高爾夫球會。

葉選平，95歲，獲七常委花圈

葉選平是中共元老、開國元帥葉劍英的長子。葉選平1985年晉升為廣東省省長，成為改革開放初期廣東主要領導之一，為當地改革開放和現代化建設作出重要貢獻。他在廣東工作11年，被譽為「實幹家」。身為「太子黨」的他，告別式上出現中共七常委花圈，可見其在黨內地位。

王淑平，59歲，吹哨揭露血禍

王淑平1991年開始在河南周口地區下轄衛生局的血站工作。發現當地「賣血經濟」存在安全漏洞——愛滋病和肝炎病毒攜帶者賣血後，血站血液製品受汙染並大肆感染，她向衛生部報告該問題，但遭當地政府打壓。她「吹哨」揭露河南「血禍」的結果，換來被開除公職、與丈夫離婚、告別子女隻身來美國，從此再也沒有回過中國。

王淑平曾說，說實話付出了代價：工作沒了，婚姻破裂了，幸福消失了，但同時救了成千上萬人的命。

聶元梓，98歲，北大文革領袖

身為文革時期北京大學「造反派」領袖，聶元梓因貼了被毛澤東稱讚是「全國第一張馬列主義大字報」而聞名。然而，她在1976年毛澤東逝世前便已失勢，成了那個時代的政治犧牲品，她被監禁，被控迫害無辜官員、學者和學生，包括領導人鄧小平之子鄧樸方。但也有消息指出，聶元梓獲釋後曾化名王蘭做生意致富。

王國棟，88歲，繪製毛澤東像

畫師王國棟所繪製的毛澤東像1964年5月1日第一次懸掛在天安門城樓上，是主席像的第八個版本，該版本也一直沿用至今。王所畫的毛澤東像雖是油畫，卻具有濃郁民族特色，且不管站在畫像前哪個位置，都會感到被毛澤東的目光注視。除天安門城樓上的主席像，印刷版的彩色毛主席像、周總理像等，也都由他繪製。

彭江，69歲，多次演毛澤東

特型演員彭江以飾演毛澤東聞名。毛澤東的二女婿王景清（李訥的丈夫）曾評彭江：「台上演偉人，台下大好人」。彭江出生江西永修縣，18歲參軍，在部隊從事新聞宣傳工作，1983年轉業到《河北畫報》任副社長，後調任《中華英才》雜誌社。彭江也是新聞界有影響力人物。