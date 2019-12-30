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曾被騙200萬 王立強前老闆控「他就是一個騙子」

2019-12-30 16:11世界日報 記者賴錦宏／北京30日電

被王立強騙走200萬「就是個騙子」 取材自環球網
被王立強騙走200萬「就是個騙子」 取材自環球網
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在澳洲申請政治庇護的中國「特工」王立強，究竟是什麼樣的人？官媒環球網稱，自王立強曾經在上海任職過的公司了解到，王立強曾在2016年先後騙取其當時的老闆陸先生200多萬（人民幣，下同），但由於其寫下了《請求諒解書》保證還款，因此陸先生沒有報警。

報導稱，陸先生表示，「王立強就是一個徹徹底底、天生的騙子，我後悔當時沒有把他送進公安局。」

陸某表示，他與王立強是2016年初在福建的一個飯局上認識的。王當時剛從安徽財經大學畢業（實際是肄業）不久，希望在上海找一份工作。陸的公司正好開設在上海，加之朋友介紹，就同意王立強到公司先試用。

2016年春節後，王立強開始在陸先生的公司工作。根據陸某展示，有王立強本人簽名和手印的《保證書》、《請求諒解書》等文件，王立強於2016年2月26日以可在福建省某地購買低價住房為由，開始以多種藉口陸續騙取陸先生超過200萬。

對於從陸某手中騙取的200多萬的用途，王立強也在《保證書》中進行交代。王立強稱，騙去的錢款一部分用於償還個人和家人債務，另一部分則用於個人揮霍。

被騙幾個月後，陸逐漸發現騙局的破綻：事實上，王立強一直在「拆東牆補西牆」，把從陸先生處新騙來的錢當作此前的投資的收益返還，「我當時還發現了一個奇怪的現象，王立強每個月都要回福建光澤的家裡，藉口是父親身體不好需要照顧」，後來才得知，稍早王被光澤縣法院以詐騙罪判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，根據規定，緩刑期間，王未經批准不得離開居住地，而他到上海工作很可能沒有得到有關機關批准，因此需要時不時回家，以防被人發現他私自離開光澤縣。

騙局被戳穿後，王立強的父親連夜趕來，王立強當著其父親的面跪在地上向陸先生請求原諒。由於王立強寫下了《保證書》和《請求諒解書》，並表示將盡力還錢，還想給當時23歲的王立強留一個悔改機會的陸先生猶豫再三，最終沒有選擇報警。

被王立強騙走200萬「就是個騙子」 取材自環球網
被王立強騙走200萬「就是個騙子」 取材自環球網
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王立強上海福建

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