外媒報導新疆送兒童寄宿擬同化 環時批抹黑

美國《紐約時報》日前報導，稱中國教育部的文件顯示，新疆多達近50萬孩童被送往寄宿學校，以將其同化，向其灌輸思想，使其不受家庭的影響。中共官媒《環球時報》二十九日發社評斥相關報導抹黑新疆的小學。

紐時報導，近50萬新疆孩童被送往寄宿學校，被迫與家人分離。《環球時報》社評則以〈抹黑新疆小學校，西媒還要多無恥〉為題，批評《紐約時報》的報導是出於偏見，充滿惡意解讀的文章，是西方主流媒體對公眾撒謊的典型例子。

社評指出，一些貧窮地區合併偏遠地區的基層小學，出現了一些中心小學，並且很多是寄宿制，學生不必每天回家。新疆一些貧窮地區也有同樣安排。社評強調，絕大多數貧窮地區的家庭歡迎這樣的中心小學，這亦是大陸官方的重要教育投資，是出於扶貧的善意。

對於《紐約時報》報導曾稱，新疆孩童被送往寄宿學校，一周或兩周才能回家一次，並且被迫學習漢語。社評反駁，稱「據我們了解，對於孩子們在掌握本民族語言的同時學習國家通用語言，新疆各族群眾都是支持的」，反問「孩子們不懂國家通用語言，未來如何能有前途？」。