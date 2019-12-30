親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

水泥師傅不准女兒探班 她到現場淚崩：以爸爸為傲

外媒報導新疆送兒童寄宿擬同化 環時批抹黑

2019-12-30 14:44聯合報 記者賴錦宏／即時報導

美國《紐約時報》日前報導，稱中國教育部的文件顯示，新疆多達近50萬孩童被送往寄宿學校，以將其同化，向其灌輸思想，使其不受家庭的影響。中共官媒《環球時報》二十九日發社評斥相關報導抹黑新疆的小學。

紐時報導，近50萬新疆孩童被送往寄宿學校，被迫與家人分離。《環球時報》社評則以〈抹黑新疆小學校，西媒還要多無恥〉為題，批評《紐約時報》的報導是出於偏見，充滿惡意解讀的文章，是西方主流媒體對公眾撒謊的典型例子。

社評指出，一些貧窮地區合併偏遠地區的基層小學，出現了一些中心小學，並且很多是寄宿制，學生不必每天回家。新疆一些貧窮地區也有同樣安排。社評強調，絕大多數貧窮地區的家庭歡迎這樣的中心小學，這亦是大陸官方的重要教育投資，是出於扶貧的善意。

對於《紐約時報》報導曾稱，新疆孩童被送往寄宿學校，一周或兩周才能回家一次，並且被迫學習漢語。社評反駁，稱「據我們了解，對於孩子們在掌握本民族語言的同時學習國家通用語言，新疆各族群眾都是支持的」，反問「孩子們不懂國家通用語言，未來如何能有前途？」。

社評斥責，「一些西方媒體圍繞涉疆問題完全是在顛倒黑白」，「他們現在拿新疆小學校的教育開刀，有可能是試圖開闢抹黑新疆的一個新方向」。

紐時曾報導，近50萬新疆孩童被送往寄宿學校，被迫與家人分離。（路透社資料照片）
紐時曾報導，近50萬新疆孩童被送往寄宿學校，被迫與家人分離。（路透社資料照片）
分享

新疆紐約時報語言

延伸閱讀

韓外交部：文在寅未指香港新疆事務是中國內政

中國打壓穆斯林 新疆近50萬孩童與家人分離

上千印尼穆斯林聲援維吾爾人 要求中國停止迫害

印尼官員：關切維吾爾族處境 不介入中國內政

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39

提防中國 專家：美艦不能減

2019-12-30 13:20

比遼寧艦增5成 山東艦至少36架殲15

2019-12-30 13:20

中共二十大倒數 誰將是習近平的接班人？

2019-12-30 12:17

黨和國的命門？中共推密碼法強化極權監控

2019-12-30 12:06

陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19

中共換血 拔擢金融專家主政地方

2019-12-30 00:41

2020年前瞻／大陸「夢幻之年」 3大麻煩纏身

2019-12-30 00:41

陸媒：被王立強騙走200萬的當事人說 王就是個騙子

2019-12-29 16:35

中共駐美大使：台灣選舉是「中國台灣省地方選舉」

2019-12-29 16:03

卸任山西省委書記 駱惠寧任全國人大財經委副主委

2019-12-29 14:58

梁振英建議查帳香港電台 看看有無空間削減經費

2019-12-29 14:47

中國廢除收容教育制度 賣淫嫖娼仍違法

2019-12-29 14:44

美公布軍艦南海作業照片 解放軍艦「監視」入鏡

2019-12-29 14:43

入選全球重要人物 香港黃之鋒：繼續「燒光環」

2019-12-29 13:34

中共政治局捧習近平 首封人民領袖稱號

2019-12-29 11:46

中國打壓穆斯林 新疆近50萬孩童與家人分離

2019-12-29 06:57

陸狂造軍艦 今年下水噸位又世界第一

2019-12-28 23:44

審民法典草案 陸人大明年3月5日召開

2019-12-28 23:38

北京瞭望／北京耶誕熱 官方禁令擋不住

2019-12-28 23:38

獲選全球重要人物 黃之鋒：將讚賞化為遊說能量

2019-12-28 20:03

造軍艦像下水餃 大陸海軍今年下水噸位居世界之冠

2019-12-28 10:09

陸最高法院確認 微信、微博紀錄可作訴訟證據

2019-12-27 23:59

AIT前處長包道格：山東號未傳遞特別訊息

2019-12-27 23:49

山東艦穿台海 陸學者：宣示航權

2019-12-27 23:46

因應選後變局 陳明通：確保台灣主體性

2019-12-27 23:42

傳習近平不滿北京官方 中南海收回首都規劃權

2019-12-27 20:22

你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

2019-12-27 19:41

明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

2019-12-27 19:11

福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

2019-12-27 18:48

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

2019-12-30 10:17

水泥供不應求！要在工廠排隊8小時才能提一車

2019-12-29 16:26

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

中共駐美大使：台灣選舉是「中國台灣省地方選舉」

2019-12-29 16:03

反送中半年重創香港 港府帳目15年來首見「紅字」

2019-12-29 16:06

2020年前瞻／大陸「夢幻之年」 3大麻煩纏身

2019-12-30 00:41

陸媒：被王立強騙走200萬的當事人說 王就是個騙子

2019-12-29 16:35

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

黑龍江暴雪黃色預警 哈爾濱機場關閉逾百航班取消

2019-12-29 16:07

保健品老闆正分享長壽秘訣 突心肌梗塞倒地猝死

2019-12-30 10:03

中共駐港部隊周內連發重磅消息 釋放有能力掌控訊息

2019-12-30 11:17

台灣長老教會支援二百港人 許多學生有創傷症候群徵狀

2019-12-30 10:34

中共《人民日報》微信 評選港警為2019年度人物

2019-12-29 16:08

北京醫生遭殺害後續：事發後兇嫌家屬毫無愧疚

2019-12-29 16:01

2020元旦 香港大遊行將登場

2019-12-30 00:41

月領18K女子嫌棄68K男友 理由曝光網勸：快放生

2019-12-30 14:46

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

港網民發起除夕夜「和你SHOP」 警方嚴陣以待

2019-12-30 09:31

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3年徒刑

2019-12-30 13:31

王峰變汪峰 山東縣委書記怒：我不是歌星

2019-12-30 09:57

陸男腳踢導盲犬惹熱議 路人勸阻居然被罵

2019-12-30 10:11

香港人將可使用支付寶 乘坐廣州地鐵和巴士

2019-12-29 18:00

中共換血 拔擢金融專家主政地方

2019-12-30 00:41

船運送水！福建供水馬祖啟動

2019-12-30 02:00

領跑港資 李嘉誠收購上海商城

2019-12-30 02:00

呼和浩特1號線通車 內蒙古進入地鐵時代！

2019-12-30 01:59

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39

專家看本周經濟指標／大陸2020經濟情勢嚴峻

2019-12-29 23:02

中共全國商務工作會議召開 要求過緊日子、穩中求進

2019-12-29 16:08

「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

2019-12-30 01:58

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

金融專家入主地方領導 中共領導層或換血

2019-12-29 15:57

《通知》露玄機 北京當局擬放行「高樓養豬」

2019-12-29 16:11

反送中衝擊經濟 港商務局長：下半年負成長逾3%

2019-12-30 09:24

陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19

大陸今年零售額可望破40兆人幣大關 年增8%

2019-12-30 11:57

「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48

開拓歐洲5G服務遇阻 華為加強遊說搶占市場

2019-12-30 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top