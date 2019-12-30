提防中國 專家：美艦不能減

美防務專家：應對中國威脅不該削美艦數量 新華社 分享 facebook

中國近日與俄羅斯、伊朗在北印度洋和阿曼灣國際海域舉行聯合軍事演習，加上自製的航空母艦山東號交付海軍，讓中國海軍力量又一次成為了輿論的關注焦點。美國防務專家指出，為了有效對應中國與俄羅斯的戰略威脅，美國海軍不該考慮削減大型水面艦艇的數量，國會參議員也對美國海軍計畫縮減艦隊規模的報導提出質疑。

香港01分析指出，中國近年來軍事實力的外顯引起周邊國家和世界唯一超級大國美國越來越多的警覺甚至敵視，尤其是中國海軍力量的擴張。隨著國際經濟與外交情勢的變化，中國意識到，中國海軍力量是穩定周邊地緣政治的重要關鍵，只有強大的海軍力量才能不使自己在各項地緣政治的博弈中處於被動，更能有效防止外域勢力的介入。分析稱，自2012年起，中國海軍便經歷了一輪「下餃子」式造艦高峰。正如美國的軍艦都會出現在各海域的水面之上，展現自己海軍力量的強大，作為世界第二大經濟的中國，有此情況出現不足為奇。

但中國海軍的急速發展，已引起美國重視甚至不安。美聯社援引匿名美國防官員提供的消息說，為了節約經費，美國海軍正在考慮削減大型水面艦艇的數量，如此一來，美國海軍艦隊的規模未來五年將從目前的293艘艦艇削減到287艘，但國會通過的2018年國防授權法案，要求美國海軍將艦艇數量提升到355艘。

華盛頓Avascent Group海軍分析員科爾曼（Jay Korman）說，美國海軍的考慮與這個目標背道而馳，不會被國會接受，「因為目前的共識是來自俄羅斯和中國的戰略威脅正在增加」。國防分析人士弗里德曼（Norman Friedman）認為，海軍的建議將極大減少驅逐艦和巡洋艦所提供的對空防衛能力，但海軍目前正面臨更為尖端的飛機和導彈的威脅。他說，「你如果認真對待對付中國的問題，你可能希望更多的艦艇，而不是更少」。

國會共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）和參議員安格斯金（Angus King）表示，國會已經通過了明年的國防預算，授權增加51億美元的海軍軍費，增購三艘驅逐艦，並在下一個財政年度增購另外一艘軍艦。