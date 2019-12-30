陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

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大陸商務部明年將研究制定跨境服務貿易負面清單。

據香港信報財經網，大陸商務部服貿司司長冼國義在記者會上表示，明年將研究制訂跨境服務貿易負面清單，同時將積極擴大服務出口，培育服務貿易新的新增長點，進口更多優質服務，進一步拓展服務貿易國際市場。