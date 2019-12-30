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陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大陸商務部明年將研究制定跨境服務貿易負面清單。

香港信報財經網，大陸商務部服貿司司長冼國義在記者會上表示，明年將研究制訂跨境服務貿易負面清單，同時將積極擴大服務出口，培育服務貿易新的新增長點，進口更多優質服務，進一步拓展服務貿易國際市場。

另外，大陸商務部市場運行司副司長王斌表示，要進一步穩定汽車消費，進一步推動傳統汽車向新能源汽車方向轉變，進一步改善汽車的用車環境，增加停車設施，合理規劃道路等其他與汽車相配套的設施建設。他稱，未來中國汽車仍然有非常大的發展前景。

大陸商務部明年將研究制定跨境服務貿易負面清單。(路透社資料照片)
大陸商務部明年將研究制定跨境服務貿易負面清單。(路透社資料照片)
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