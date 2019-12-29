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卸任山西省委書記 駱惠寧任全國人大財經委副主委

2019-12-29 14:58聯合報 記者賴錦宏／即時報導

在卸任中共山西省委書記職務近一個月後，駱惠寧被任命為大陸全國人大財政經濟委員會副主任委員。

28日晚，據中國人大網，「十三屆全國人大常委會第十五次會議經表決，任命駱惠寧為十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員」。

稍早，11月30日，中共官媒報導，樓陽生任山西省委書記，駱惠寧不再擔任山西省委書記、常委、委員職務。

資料顯示，駱惠寧1954年10月生，浙江義烏人，1970年9月參加工作，1982年3月加入中國共產黨，在職研究生學歷，經濟學博士學位，現任中共十九屆中央委員會委員。

駱惠寧曾在安徽工作了30多年，直到2003年，駱惠寧首次跨省調整，任青海省委副書記。7年後，駱惠寧於2010年任青海省省長。2013年，出任青海省委書記。2016年，駱惠寧調任山西省委書記，直至今年11月30日卸任。

而接任駱惠寧的樓陽生，現年60歲，浙江浦江人。他從中共基層做起，長期在浙江省地方任職，後在共青團系統中獲得提拔；曾歷任中共龍遊縣塔石區委書記，縣委組織部副部長，縣委常委、宣傳部部長，共青團衢州市委副書記、書記，共青團浙江省委副書記、書記。

除任命駱惠寧職務外，此次大陸全國人大常委會還決定，「十三屆全國人大三次會議」將於2020年3月5日在北京召開。另外，大陸全國人大常委會還表決通過了關於提請審議民法典草案的議案，決定將民法典草案提請2020年召開的人大會議審議。

甫卸任山西省委書記的駱惠寧，被任命為為第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主...
甫卸任山西省委書記的駱惠寧，被任命為為第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。（中新社）
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全國人大中共人大常委會

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