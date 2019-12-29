中國廢除收容教育制度 賣淫嫖娼仍違法

13屆全國人大常委會第15次會議28日通過《關於廢止有關收容教育法律規定和制度的決定》，從29日起廢除實施20多年的收容教育制度。

新華社報導，該決定廢止《全國人民代表大會常務委員會關於嚴禁賣淫嫖娼的決定》第四條第二款、第四款，以及據此實行的收容教育制度。收容教育制度實施20多年來，對於教育挽救賣淫、嫖娼人員，維護良好的社會風氣和社會治安秩序發揮重要作用。

報導稱，廢止收容教育制度後，收容教育制度不再實施，但賣淫、嫖娼行為仍然是治安管理處罰法明確規定的違法行為。