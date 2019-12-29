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入選全球重要人物 香港黃之鋒：繼續「燒光環」

2019-12-29 13:34世界日報 香港新聞組／香港29日電

香港眾志秘書長黃之鋒獲英國金融時報選為過去10年全球50大重要人物。他28日在臉書表示，當下既無「大台」，他也不是領袖，必須「燒光環」，將國際社會的讚賞，轉化為實質推動國際遊說的政治籌碼與能量。正如過去三年推動香港人權民主法案那樣，為光復香港在國際戰線克盡己任。

中央社報導，即將邁入21世紀的第2個10年，英國金融時報24日選出過去10年（2010年至2019年）全球50大重要人物，入選者包括中國國家主席習近平、美國總統川普等、俄羅斯總統普亭、蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)、阿里巴巴創辦人馬雲等國際政界或商界領袖，眾志秘書長黃之鋒成為唯一上榜的香港人。

黃之鋒28日在臉書（Facebook）發表獲選感言，自覺高攀不起，黃之鋒指出，如果沒有過去半年的「時代革命」、「手足」前仆後繼地付出血汗等沉重代價，不可能有任何一位香港人會被國際傳媒選為全球領袖。他表示，必定要將國際社會的讚賞，轉化為實質推動國際遊說的政治籌碼及能量。

美國之音報導，金融時報過去10年全球50大重要人物的獲選榜單，分為「政治」、「經濟，商業及科技」及「文化、媒體、體育及科學」3類。

據報導，今年23歲的黃之鋒五年前就因雨傘運動而登上美國「時代」雜誌亞洲版封面。雜誌內文以「一個世代的呼聲」為題，稱黃之鋒和一批香港學生發起爭取民主的運動已經在香港形成一場「少年地震」，給香港帶來震撼。

黃之鋒從2015年到2017年期間每年都到華盛頓遊說，曾經多次在美國國會就香港民主自由現狀作證。今年9月他與何韻詩等在國會作證，呼籲通過「香港人權及民主法案」。黃之鋒在該法案獲得通過後表示，期望在未來5年繼續遊說其他國家爭取出現骨牌效應，對侵犯香港人權者設立類似制裁機制。

香港眾志秘書長黃之鋒獲英國金融時報選為過去10年全球50大重要人物。 路透社
香港眾志秘書長黃之鋒獲英國金融時報選為過去10年全球50大重要人物。 路透社
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香港黃之鋒人權

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