中國長征五號火箭發射成功 將助探月球火星

新華社報導，中國長征五號遙三運載火箭昨晚8時45分在海南文昌航天發射場點火升空，2000多秒後將「實踐20號衛星」送入預定軌道，發射任務成功。

綜合陸媒報導，這次發射飛行試驗主要考核長征五號火箭總體方案、各分系統方案的正確性、協調性，對後續航太任務相關關鍵技術進行驗證。

報導稱，長征五號是中國目前運載能力最大的火箭，也是首型液體火箭，創新難點多、技術跨度大、複雜程度高，整體性能與總體技術達到國際先進水準。昨

昨晚是中國第3度發射長征五號火箭，也是時隔兩年多後再次執行發射任務。

2017年7月，長征五號遙二火箭因發動機故障發射失利，迫使中國多項太空計畫延後。

報導稱，長征五號系列火箭將擔負起明年陸續展開的探月三期、火星探測、載人太空站等執行發射任務。

報導指出，這次發射的實踐20號衛星，是一顆新技術試驗驗證衛星，搭載高通量通訊載荷，涵蓋Q/V頻段載荷、寬頻柔性轉發器等。其中，Q/V頻段是將來研製1Tbps及以上超大容量通訊衛星主要使用的頻段。

據報導，實踐20號也是一顆地球同步軌道衛星，將定位在地球赤道上空約3萬6000公里處，與地球自轉同步。

過去一年，中國積極拓展太空計畫，例如嫦娥四號探測器1月成功降落月球背面，中國11月也在河北成功完成火星探測器著陸測試，為明年進行歷史性的火星無人探測任務鋪路。

中國運載火箭技術研究院說，長征五號B火箭明年將運送嫦娥五號探測器到月球，實施月球採樣返回，還將發射火星探測器等。

據報導，中國預計在2022年打造自己的太空站，美國國家航空暨太空總署（NASA）據說也將在這個時間前後建造新的太空站實驗室繞行月球，作為前往太陽系其他星球的中繼站。