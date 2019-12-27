你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

不少人找路時都會使用手機衛星定位系統，但你以為這個系統是GPS，實際上卻可能是由大陸自主研發的「北斗系統」。北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其表示，目前七成以上手機晶片建置的都是北斗系統，他甚至呼籲，應該將「GPS信號」改成「北斗信號」。

大陸國務院新聞辦公室27日舉行記者會，介紹北斗三號系統提供全球服務一周年的有關情況。

冉承其表示，由19顆北斗導航衛星組成的基本系統，2018年11月19日建成並於當年底提供全球服務。今年12月16日，又進一步完成了由24顆中圓軌道衛星組成的核心星座部署。

相較於美國的GPS、俄羅斯的GlONASS，歐盟的Galileo，冉承其說，北斗衛星導航系統除提供定位、授時、導航等基本服務外，還能提供精密單點定位服務、區域短報文通信服務、全球短報文通信服務、地基增強服務、國際搜救服務等特色服務。

冉承其指出，所有智慧型手機都會用到衛星導航，而衛星導航是以晶片的模式體現在手機的硬體裡，再加上手機導航軟體才能提供導航服務。冉承其說，「我可以負責任地告訴大家，現在絕大部分的智能手機都用到了北斗。」

根據上海第一財經的報導，冉承其表示，目前七成以上手機晶片用的是北斗，並呼籲將「GPS信號」改成「北斗信號」。但國務院新聞辦公布的記者會圖文實錄則顯示，冉承其說，「我建議把『GPS信號』改成『衛星導航信號』」。

冉承其還表示，中國企業生產超過1億片晶片，輸出到全世界120多個國家。

對於北斗系統提供全球服務一年來的表現，北斗三號工程地面運控系統總師陳金平總結為：「運行狀態連續穩定、服務性能穩中有升」。