明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

陸委會主委陳明通。聯合報系資料照片 分享 facebook

陸委會日前舉行諮詢委員會議，主題為「選後中共對台可能作為評估及因應建議」，陸委會主委陳明通在會中表示，中共對台政策有其一貫策略布局，政府政策是堅定維護兩岸和平穩定的現狀，確保中共無法統治台灣。

陸委會指出，學者在會中引言表示，在面對選後中共對台作為，應先釐清雙方的戰略目標為何；中共從過去強調「九二共識」改為著重「一國兩制台灣方案」，台灣必須了解中共對戰略目標思考，無論是「江八點」、「胡六點」、「習五條」都是當年毛澤東、周恩來「一綱四目」之延續。

該學者指出，選後勿寄望中共對「一中原則」、「一國兩制」有所鬆動或調整。預判北京當局選後會維持單邊主義，持續深化「一中原則」、推動「一國兩制台灣方案」民主協商進程、對台促融政策、經濟拉打、三戰、內部滲透及外交施壓等對台作為。

部分諮詢委員認為，2020年北京當局面臨內部經濟壓力、香港立法會選舉、美國總統大選等問題，施政重點在因應內部改革及美中關係，不在兩岸；選後情勢仍會緊繃，但會持續對台單邊促融作為，藉由灰色地帶打擦邊球等，企圖影響台灣民心。

諮委認為，中共關注我明年大選各方得票數、立法院席次差距等，將對台選舉結果定調、先聲奪人，尤其注意我當選人發表聲明。此外，應關注中共在明年初「習五條」周年、對台工作會議及3月中共「兩會」等關鍵時間點的高層對台談話。

也有諮詢委員提醒，中共無論何時皆可片面升高兩岸緊張，建議政府必須針對可能發生的各種狀況事先做好因應準備，設定我方底線。還有委員認為，未來中共操作台灣民生議題多過政治議題，例如ECFA是否中斷；陸客、陸生是否緊縮來台等；中共也將續以「養套殺」方式束縛台灣產業。

還有委員分析，中共會在國際加大操作「一國兩制」文件化，要求各國支持；短期內沒有迫切以軍事處理台灣問題的壓力，惟明年適逢解放軍驗收軍隊改革及現代化、訊息化成果時期，或在西太平洋地區舉行大規模跨區演訓，屆時不排除中共藉例行軍演加大對台進行政治操作與宣傳。

陳明通在回應時指出，中共對台政策有其一貫策略布局，政府政策是堅定維護兩岸和平穩定的現狀，確保中共無法統治台灣。面對「習五條」提出「一國兩制台灣方案」、融台政策，企圖改變兩岸現狀，政府也保持高度警覺，做好因應準備。