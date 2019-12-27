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解南海爭端 中越就海上劃界磋商

2019-12-27 14:06聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸外交部發布，中國和越南舉行了磋商，將穩步推進北部灣灣口外海域劃界談判，並積極推進海上共同開發。

大陸今年進入南沙群島萬安灘海域探勘石油，美國海軍艦隊也多次南海巡航，南海「九段線」的中越海上主權爭議多次引爆，南海緊張局勢有增無減。

據大陸外交部官網發布，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與越南外交部國家邊界委員會副主任馮世龍25、26日在北京舉行磋商。

就中越海上問題，雙方一致同意要繼續通過雙邊對話協商管控海上爭議，積極推進海上合作。

雙方還探討了北部灣灣口外海域共同考察具體安排及在南海開展油氣共同開發和漁業合作等問題，就有關合作事項進行了協商並達成一定共識。

中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與越南外交部國家邊界委員會副主任馮世龍25、2...
中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與越南外交部國家邊界委員會副主任馮世龍25、26日在北京就中越海上問題舉行磋商。大陸外交部官網
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中越在北京就南海問題舉行磋商。大陸外交部官網
中越在北京就南海問題舉行磋商。大陸外交部官網
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南海外交部越南

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