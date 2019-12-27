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全球最貴的香港商辦大樓空置率創60個月新高

2019-12-27 12:38聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

香港樓價貴，但比床還貴的，是中環白領們的辦公桌！連續4年登上全球最貴商辦地價的香港中環，租金下降了，但大公司都陸續從中環搬走了，仲量聯行發佈12月「香港地產市場觀察」報告指出，香港甲級商辦最新空置率已上升至5.9%，創下60多月的新高。

今年上半年，中環蟬聯全球最貴寫字樓的桂冠，世邦魏理仕發佈「全球主要商辦租用成本」報告稱，截至今年3月底，中環甲級商辦租金為每年每平方呎322美元，相當每平方公尺租金近2萬7港幣。

但仲量聯行12月「香港地產市場觀察」報告指出，11月香港商辦租金跌勢持續，當月平均租金環比下跌0.6%至每平方尺73.9港元。

報告指出，11月香港商辦整體租賃市場減少9.19萬平方呎的吸納量，導致整體空置率升至5.9%，創下2014年香港占中運動以來的新高。

值得關注的是，中環、灣仔/銅鑼灣及尖沙嘴等核心區商辦市場空置率均持續上升。香港中環的甲級商辦自2018年10月開始連續13個月的負吸納量（即騰空面積大於新租賃面積），11月空置率更升至逾四年高位，達到3.5%。

報告認為，因局勢和經濟不明朗等因素持續影響香港商辦市場，導致各區租賃活動疲弱。仲量聯行大中華區和香港研究部主管黃志輝進一步表示，外資機構的搬離潮正繼續蔓延，最近成交的數個房屋均以折讓價售出。

香港甲級商辦最新空置率已上升至5.9%，創下60多月的新高。本報資料照片
香港甲級商辦最新空置率已上升至5.9%，創下60多月的新高。本報資料照片
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香港外資

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