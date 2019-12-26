2020國防授權法案 陸國防部：粗暴干涉中國內政

針對美國總統川普簽署的「2020年國防授權法」，其中有關台灣、香港與新疆的內容，大陸國防部發言人吳謙今日表示，這是粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則與中美三個聯合公報的規定，破壞中美雙方與兩軍關係，損害中美互信與合作，大陸軍隊堅決反對，陸方已向美方提出嚴正交涉。

吳謙表示，該法案涉華內容充斥冷戰思維，渲染中美競爭，炒作中國軍事威脅，包含涉台、涉港、涉疆等多項消極條款。

他表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。陸方堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，絕不允許任何人、在任何時候、以任何形式把台灣從中國分裂出去。美方妄圖「以台制華」，完全是癡心妄想。

至於香港與新疆事務，吳謙也說，美方以種種藉口干涉中國內政，破壞香港繁榮穩定，抹黑大陸反恐和去極端化努力，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，手段卑劣、用心險惡。美方任何以此遏制大陸發展的圖謀都不會得逞，到頭來只會是搬起石頭砸自己的腳。