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不滿干涉！陸嗆美不得實施國防授權法案涉華消極條款

2019-12-26 15:58聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

美方簽署2020財年國防授權法案，大陸國防部今日嗆美炒作所謂中國軍事威脅，包含涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，要求立即停止干涉中國內政，不得實施法案涉華消極條款。

大陸國防部下午舉行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，美方2020財年國防授權法案充斥冷戰思維，渲染中美競爭，炒作所謂“中國軍事威脅”，包含涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，破壞中美兩國兩軍關係發展，損害中美互信與合作。中國軍隊對此堅決反對，中方已向美方提出嚴正交涉。

吳謙表示，美方妄圖以台制華，完全是癡心妄想。他說，臺灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。堅決反對任何國家與臺灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，絕不允許任何人、在任何時候、以任何形式把臺灣從中國分裂出去。

他還表示，美方公然插手香港和新疆事務，以種種藉口干涉中國內政，破壞香港繁榮穩定，抹黑中國反恐和去極端化努力，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，手段卑劣、用心險惡。美方任何以此遏制中國發展的圖謀都不會得逞，到頭來只會是搬起石頭砸自己的腳。

大陸國防部表示，美方要摒棄冷戰思維和霸權邏輯，立即停止干涉中國內政，不得實施法案涉華消極條款，以實際行動維護中美兩國兩軍關係大局。

大陸國防部新聞發言人吳謙。圖／取自官網截圖
大陸國防部新聞發言人吳謙。圖／取自官網截圖
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