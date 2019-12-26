伊中俄首度聯合軍演 陸派「西寧號」導彈驅逐艦

伊朗攜手中俄，首次三國聯合軍演眾所矚目，大陸國防部今日宣佈，中國海軍將派「西寧號」導彈驅逐艦，參加27日至30日在阿曼灣地區舉行的中俄伊海上聯合演習。

大陸國防部下午舉行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，三國將積極構建「海洋命運共同體」。

伊、中、俄三國首次在印度洋舉行聯合軍演，被視為因應美國在波斯灣增兵，抗衡美國勢力的行動，美國之音報導更引用中俄在「玩火」，指責為三國聯合向西方，尤其是美國展示團結力量和秀肌肉。

吳謙表示，三國聯合軍演旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建“海洋命運共同體”的良好意願和能力。

中國海軍將派出「西寧號」導彈驅逐艦參加三國軍演，「西寧號」是中國自行研製設計生產的現役最先進的導彈驅逐艦，特別的是，今年4月中國海軍成立70周年海上閱兵，大陸國家主席、中央軍委主席習近平就是登上「西寧號」檢閱艦。