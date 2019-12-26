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伊中俄首度聯合軍演 陸派「西寧號」導彈驅逐艦

2019-12-26 15:48聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

伊朗攜手中俄，首次三國聯合軍演眾所矚目，大陸國防部今日宣佈，中國海軍將派「西寧號」導彈驅逐艦，參加27日至30日在阿曼灣地區舉行的中俄伊海上聯合演習。

大陸國防部下午舉行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，三國將積極構建「海洋命運共同體」。

伊、中、俄三國首次在印度洋舉行聯合軍演，被視為因應美國在波斯灣增兵，抗衡美國勢力的行動，美國之音報導更引用中俄在「玩火」，指責為三國聯合向西方，尤其是美國展示團結力量和秀肌肉。

吳謙表示，三國聯合軍演旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建“海洋命運共同體”的良好意願和能力。

中國海軍將派出「西寧號」導彈驅逐艦參加三國軍演，「西寧號」是中國自行研製設計生產的現役最先進的導彈驅逐艦，特別的是，今年4月中國海軍成立70周年海上閱兵，大陸國家主席、中央軍委主席習近平就是登上「西寧號」檢閱艦。

「西寧號」資訊化程度高，隱身性能好，電磁相容性強，主要擔負編隊區域防空、驅護艦編隊指揮、單獨或協同其他兵力執行反潛和對海作戰等使命任務。尤其配備多種新型武器裝備，央視報導，進攻性武器包括主炮、對海反艦導彈及反潛魚雷。除此之外，其更為值得稱道的是防禦性武器——中華神盾系統，即區域防空導彈系統。

今年4月中國海軍成立70周年海上閱兵，大陸國家主席、中央軍委主席習近平就是登上「...
今年4月中國海軍成立70周年海上閱兵，大陸國家主席、中央軍委主席習近平就是登上「西寧號」檢閱艦。圖取自／央視
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「西寧號」配備多種新型武器裝備，央視報導，進攻性武器包括主炮、對海反艦導彈及反潛...
「西寧號」配備多種新型武器裝備，央視報導，進攻性武器包括主炮、對海反艦導彈及反潛魚雷。除此之外，其更為值得稱道的是防禦性武器——中華神盾系統，即區域防空導彈系統。圖取自／央視
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導彈海軍

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